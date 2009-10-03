صدور کارت سلامت بهداشت برای متصدیان بوفه ‌های مدارس الزامی است

محمدعلی شرافت در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: علاوه بر کارت سلامت بهداشت، رعایت بهداشت فردی و عمومی به طور کامل از سوی متصدی بوفه ‌های مدارس ضروری است و این افراد باید ملبس به لباس رنگ روشن باشند.

وی همچنین عنوان کرد: متصدیان بوفه همچنین به هیچ ‌وجه مجاز به استعمال دخانیات در بوفه‌ های مدارس نیستند و این اقدام تخلف محسوب می ‌شود.

شرافت همچنین با اشاره به فضای فیزیکی بوفه‌ های مدارس نیز عنوان کرد: فضای فیزیکی بوفه ‌ها نیز باید مجهز به درب و پنجره دارای توری باشد، کف پایگاه تغذیه مدرسه باید صاف، بدون درز و شکاف و دارای شیب مناسب به سمت کف شوی باشد همچنین مجهز به جعبه کمک‌ های اولیه نیز باشد .

وی با اشاره به دستورالعمل پایگاه تغذیه سالم بیان داشت: در این دستورالعمل مواد خوراکی غیرمجاز و مجاز قابل عرضه در بوفه ‌های مدارس در قالب بخش‌ نامه ‌ای به مدارس استان یزد ابلاغ شده و مدیران مدارس باید بر اساس این آیین ‌نامه عمل کنند.

شرافت خاطرنشان کرد: مواد خوراکی مجاز در این دستورالعمل شامل مواد بسته ‌بندی شده، ‌دارای پروانه ساخت و مهر تایید وزارت بهداشت است همچنین درج علامت استاندارد، نام کارخانه، تاریخ تولید و انقضا و پوشش سالم و تمیز نیز از مشخصه‌ های مواد خوراکی مجاز است.

وی با اشاره به برخی اقلام خوراکی مجاز برای فروش در بوفه ‌های مدارس عنوان کرد: انواع خشکبار شامل خرما، انواع میوه خشک، انواع مغزها نظیر گردو، بادام، پسته و.... کشمش، توت خشک، ماست، کشک، شیر و پنیر پاستوریزه، میوه‌ها به صورت شسته و ضدعفونی شده در بسته‌ بندی ‌های یک‌ نفره، دوغ بدون گاز و انواع آب میوه طبیعی، ماء الشعیر و آب معدنی می‌ توانند در بوفه به فروش برسد .

شرافت ادامه داد: ‌بیسکویت، کیک و کلوچه، لقمه سالم شامل نان و پنیر و گردو، نان و تخم مرغ، نان و کره و عسل، نان و پنیر خیار و غذاهای پخته شده نظیر آش و سوپ نیز در بوفه مدارس قابل فروش هستند.

وی پفک، یخمک، نوشابه‌ های گازدار به جز ماءالشعیر، ساندویچ ‌های سوسیس، کالباس، الویه، چیپس، انواع لواشک و آلوچه فاقد شرایط بهداشتی، برخی آب نباتها، فلافل و بستنی یخی را از مواد خوراکی غیرمجاز برای فروش در این مراکز اعلام کرد .

کارشناس مسئول بهداشت و تغذیه آموزش و پرورش استان یزد به والدین دانش‌ آموزان توصیه کرد که ‌با توجه به اینکه وعده صبحانه مهمترین وعده غذایی است، دانش‌ آموزان باید حتما صبح در منزل و یا زنگ تفریح در مدرسه صبحانه میل کنند و سعی کنند این وعده غذایی را در قالب صبحانه و با خوراکی ‌های مرسوم این وعده غذایی صرف کنند .

وی همچنین تاکید کرد: با توجه به توزیع شیر رایگان در مدارس و کمبود کلسیم در دانش‌ آموزان، والدین باید فرزندان خود را به مصرف شیر ترغیب کنند.