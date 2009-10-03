یادروز حافظ در فهرست فراموشیها/ برنامه های نامعلوم بزرگداشت حافظ

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در تقویم ملی کشور بیستم مهر به عنوان روز بزرگداشت خواجه اهل راز حافظ شیرازی نامگذاری شده و هر ساله نیز در این روز مراسمی برای بزرگداشت مقام این شاعر بلند آوازه و جهانی ایران برگزار می شود که مسئولیت این امر را نیز بنیاد فارس شناسی با همکاری سایر ارگانهای فرهنگی استان فارس و شهر شیراز برعهده دارد.

طی سالهای گذشته بنیاد فارس شناسی با مدیریت مدیرعامل وقت خود برای روز بزرگداشت حافظ تلاشها و برنامه ریزیهایی را صورت داد و بر همین اساس هر ساله بیستم مهر و چند روز قبل و بعد از آن برنامه هایی در این خصوص در جوار آرامگاه حافظ برگزار می شد.

در سال گذشته بنیاد فارس شناسی با همکاری سایر ارگانهای فرهنگی شهر مراسم را با حضور چهره های شاخص کشور از جمله لاریجانی رئیس مجلس و آیت الله حائری شیرازی برگزار کرد و در حاشیه های آن برنامه های دیگری نظیر کلنگزنی موزه مشاهیر در حافظیه، نشستهای علمی و تخصصی، رونمایی از کتاب حافظ و... در دست اجرا و برگزاری قرار گرفت.

آنچه این مراسم را با سایر روزهای بزرگداشت دیگر شخصیتها مشابه کرده بود اجرای برنامه هایی روتین و روزمره مثل سخنرانی های روز افتتاحیه و علمی، انتشار دفاتر مختلف پیرامون آن شخصیت، گلباران مقبره و... بوده و این برنامه ها نیز همواره مورد انتقاد برخی فرهنگ دوستان نیز قرار گرفته است.

اما در این رهگذر از سال قبل که مدیریت بنیاد فارس شناسی دستخوش تغییراتی شد برنامه های این بنیاد نیز به شکل ملموسی تغییر کرد و از برنامه های متعدد و مختلف بنیاد که تا پیش از آن برگزار می شد جز بخشهایی معدود و برنامه هایی کلان مثل بزرگداشت سعدی و... بخش دیگری باقی نماند تا اینکه چندی پیش دوباره مدیریت این بنیاد تغییر کرد و صفی پور رئیس کتابخانه ملی شعبه فارس با حفظ سمت به عنوان مدیر عامل بنیاد نیز انتخاب شد.

در این فاصله که زمانی حدود 20 روزه را از آخرین تغییرات در بخش مدیریت این بنیاد تشکیل می دهد تا به اکنون بازهم مدیریت بنیاد علاقه ای برای برگزاری نشستی پیرامون برنامه های آتی بنیاد نشان نداده و به رغم اینکه حدود هشت روز دیگر روز بزرگداشت حافظ شیرازی فرا می رسد برنامه های این روز نیز هنوز تشریح نشده است.

این وضعیت باعث شده که اصحاب فرهنگ استان فارس چندان اطلاعی از برنامه های بنیاد فارس شناسی طی مدت آینده نداشته باشند و چنین به نظر می رسد که بنیاد در حال حاضر دچار نوعی سردرگمی شده که وظایف خود را فقط در اجرای برنامه های روتین و منحصرا برنامه های کلان تعریف کرده و تاکنون از تعریف مراسم یا انجام امور متنوع و ابتکاری نیز بهره ای نبرده است.

برنامه ها را به زودی اعلام می کنیم

در عین حال خبرنگار مهر برای اطلاع از برنامه های پیش بینی شده برای روز حافظ به دفتر صفی پور مدیر عامل بنیاد تماس گرفت اما دفتر ایشان اعلام کرد که مدیر عامل و معاونین هم اکنون در مرکز حضور ندارند و زمانی که از علت تماس خبرنگار مهر مطلع شد اعلام کردند که تا چندی دیگر با قطعی شدن برخی برنامه ها، طی نشستی خبری برنامه های بزرگداشت حافظ تشریح خواهند شد.

اما در عین حال آنچه در مصاحبه های اختصاصی رسانه ها اعلام شده در حاشیه برگزاری مراسم روز حافظ کتابخانه ملی شعبه فارس افتتاح می شود و اخباری در خصوص حضور رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه نیز مطرح شده است.

البته باید در نظر داشت زمانیکه در این فاصله کوتاه هنوز برخی از برنامه های یادروز حافظ قطعی نشده و به طور طبیعی نیز نمی توان منتظر بود که این مراسم با کیفیتی ایده آل و محتوایی مناسب برگزار شود.

در این بین مرکز حافظ شناسی را می توان به عنوان مجموعه ای یاد کرد که بیش از سایر مجموعه ها برای این روز برنامه هایی حوزه کاری خود را شامل نشستهای تخصصی و علمی همچنین نامگذاری روز حافظ صورت داده اما از سایر ارگانهای متولی این مراسم تاکنون خبری بدست نیامده است.

پوسترهای زیبا تنها سهم حافظ

طی این سالها می توان تنها بخشی را که تا حدودی بی کم و کاست مورد توجه قرار گرفت کارهایی نظیر طراحی پوستر و کارت پستالهای یاد روز حافظ دانست و شاید به نوعی همین پوسترهای زیبا را سهم حافظ از یک روز ارزشمند و جهانی برشمرد.

به نظر می رسد با ادامه روند بی توجهی و غفلتی که نسبت به مفاخر و یادروزهای فرهنگی استان فارس و کشور طی این مدت صورت گرفته و نمونه دیگر آن را چندی پیش اصحاب فرهنگ کشور در بی توجهی روز بزرگداشت مولانا مشاهده کردند در آینده حافظ را بتوان ستاره ای درخشان در لیست مفاخر و بزرگان فرهنگی این مرز و بوم دانست که در لیست فراموش شدگان تاریخ قرار گرفته اند.