کانون دیده بانان شهر ابزاری کارآمد برای کنترل و نظارت همگانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس امور تشکلهای اجتماعی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران گفت: سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران همواره با خانواده بزرگ مدیریت شهری به دنبال یافتن روشها و دستیابی رویکردهایی است که با تسهیل در روند رو به رشد خدمات رسانی، موجبات تحقق اهداف و برنامه های کلان فرهنگی سازمان را فراهم آورد.

ابویی ادامه داد: مولفه کنترل و نظارت همگانی با هدف جلب مشارکت و تشریک مساعی نخبگان و فعالین اجتماعی برای آسیب شناسی فعالیتها و از میان برداشتن موانع و رفع کاستیها به راه اندازی این کانونها پرداخته است.

وی افزود: کانونهای مردمی متشکل از شهروندان مشارکت جوی دلسوز، متعهد و نخبه ای هستند که رفاه، سعادت و بهداشت فرهنگی و معنوی شهر و ساکنان آن را وجهه همت خود قرار داده و با فعالیت داوطلبانه در راه رسیدن به اهداف کانون قدمهای مثال زدنی بر خواهند داشت.

ایوبی عنوان کرد: این کانونها با بهره گیری عمیق از ظرفیتها و توانمندیهای ارزشمند درصدد هم افزایی دو چندان برای بروز و ظهور خلاقیتها و استعدادهای بالقوه اعضای کانونهای مردمی است که در قالب کمیته های اجتماعی، فرهنگی، هنری، مدیریت شهری اطلاع رسانی و آموزش و برنامه ریزی به دنبال انجام فعالیتهایی هستند که ریشه تخصی با نگاهی علمی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد کنترلی و نظارتی این کانونها نه تنها در جهت یافتن نقائص و کاستیها بلکه در صدد برجسته نمایی موفقیتها و دستاوردها و معرفی اقداماتی است که با رعایت اصول و ضابطه در سطح کلانشهر تهران بروز و ظهور می یابد.