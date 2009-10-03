3.5 درصد مردم خراسان شمالی بیسواد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابراهیم عصمتی ظهر شنبه در نشست ستاد راهبردی نهضت سواد آموزی استان خراسان شمالی اظهار داشت: آمار جمعیت بیسوادان استان در سال جاری به نسبت دو سال قبل بیش از 14 درصد کاهش یافته است.

وی آمار جمعیت بیسوادان استان خراسان شمالی را در دو سال گذشته 17.5 درصد اعلام کرد.

عصمتی افزود: در سال جاری 347 کلاس درس مقدماتی و تکمیلی در قالب نهضت سوادآموزی برای بیسوادان استان خراسان شمالی برگزار شد.

مدیرکل نهضت سوادآموزی استان خراسان شمالی گفت: پنج هزار و 66 بیسواد در این استان جذب این کلاسها شدند.

به گفته وی 25 مرکز یادگیری برای بیسوادان استان در سال جاری در چهار شهرستان برگزار شده است.

وی افزود: در نیمه دوم سال جاری نیز هزار و 568 کلاس درس مقدماتی و تکمیلی برای بیسوادان استان برگزار می شود.