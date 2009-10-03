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۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۵

عملیات پژوهشی باستان شناسی در تپه قره گوزلوی میاندوآب آغاز شد

عملیات پژوهشی باستان شناسی در تپه قره گوزلوی میاندوآب آغاز شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت: طرح گمانه زنی و تعیین حریم تپه باستانی قره گوزلوی در میاندوآب آغاز شد.

اسدالله علیزاده در گفتگو با خبرنگار میاندوآب با اعلام این خبر افزود: این طرح به منظور تعیین حریم و محوطه مذکور در راستای تشخیص عرصه، عرصه تخریب شده و خطوط ممیز اثر از زمینهای کشاورزی اطراف تپه به مدت یک ماه در محوطه 30 هکتاری تپه باستانی قره گوزلوی میاندوآب اجرا می شود.

وی ادامه داد: بعداز انجام نقشه برداری عرصه تپه، کار پژوهش و گمانه زنی به فواصل 15متر از عرصه قابل رویت تپه توسط تیم باستان شناسی سازمان به سرپرستی ابراهیم خرازی انجام خواهد شد.

علیزاده خاطرنشان کرد: درپژوهشهای انجام گرفته در سال 85 آثاری از سنگ ابسیدین، سنگ ساب، ابزارهای استخوانی و جوش کوره از این محوطه به دست آمده است.

وی اظهار داشت: براساس شواهد و مدارک سفالی به دست آمده این محوطه متعلق به دوره برنز سه، دوره های 1-2 و سه آهن و دوره اسلامی - قرن هشت هجری بوده و به نظر کارشناسان از مراکز بزرگ تولید، ساخت و صدور سفال در منطقه بشمار می رود.

سفالهای به دست آمده از این تپه باستانی دارای نقوش زیگزاگی، پاپیونی و شطرنجی بوده و برروی لبه تعدادی از آنها نقش و خط مشاهده می شود و به سفالهای (ارومیا) مشهور هستند.

کد مطلب 957316

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