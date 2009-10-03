اخبار کوتاه ورزشی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرکل تربیت ‌بدنی خراسان جنوبی ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست تربیت بدنی سرایان گفت: واقعیت تفکر واقعی در ورزش رعایت اصول مدیریتی و خدمت به مردم است و همه مسئولان عرصه ورزش باید این تفکر را داشته باشند.

جعفر قدیری بر ترویج فرهنگ ورزش از سوی مسئولان تأکید کرد.

فرماندار شهرستان سرایان نیز با بیان اینکه زیرساختهای ورزشی در سرایان به سرعت در حال انجام است، اظهار داشت: در ابتدای دولت نهم حدود 9 هزار متر مربع فضای ورزشی داشتیم و هم ‌اکنون بالغ بر 28 هزار متر مربع می ‌رسد که 80 درصد این پروژه‌ها تا پایان سال جاری افتتاح می‌ شود.

محمدرضا رجبی مقدم ادامه داد: سرایان در رشته موتورسواری و فوتبال ساحلی در کل استان رتبه‌های برتر را کسب و امیدواریم که بتوانیم فضای شاداب و با نشاطی در میان مردم و جوانان ایجاد کنیم.

وی افزود: تهذیب نفس روح انسان را پالایش و ورزش را تقویت می‌ کند و این سه مقوله در کنار هم می‌تواند جوانان ارزشمندی را برای کشور ما به ارمغان بیاورد و جوانان ما امروزه با تکیه بر ایمان و علم می‌توانند صادر کننده علم و تکنولوژی به سایر کشورها باشند.

در این مراسم جلیل عابدینی به عنوان سرپرست جدید اداره تربیت‌ بدنی شهرستان سرایان معرفی شد.

‌اعزام تیم شطرنج استان به جشنواره هزار نفری شطرنج

تیم شطرنج استان به جشنواره هزار نفری شطرنج که به مدت دو روز به میزبانی شهرستان تهران برگزار می ‌شود، اعزام شدند.

ابوالفضل فورگی‌ نژاد، رضا اشتری، غلامرضا محمدی، سیدهانی سروریان، حسین امین‌افشار، عباس امیرآبادی از بیرجند و عباس طاووسی از بشرویه اعضای تیم اعزامی را تشکیل می ‌دهند.

درخشش تیم شنای استان در مسابقات شنای آبهای آزاد قهرمانی کشور

تیم شنای خراسان جنوبی در مسابقات شنای آبهای آزاد قهرمانی کشور خوش درخشیدند.

شش نفر از تیم شنای آبهای استان برای نخستین بار در مسابقات شنای آبهای آزاد قهرمانی کشور که در سواحل دریای بندر ترکمن برگزار می ‌شود با سایر حریفان به رقابت پرداختند و توانستند در میان 23 استان کشور رتبه هشتم این دوره را به خود اختصاص دهند.

تیم شنای زیر 17 سال استان را رضا باقری و دانیال رضایی و بالای 17 سال محسن صالحی و احسان رحمان‌پور تشکیل می ‌دادند.

مربیگری تیم را مجتبی قالیباف و سرپرستی تیم را علیرضا رضایی بر عهده داشت.