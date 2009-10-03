المان می‌گوید در پاسخ به این سوال که چه مناظراتی در روابط بین‌الملل اصلی هستند و مسئله اصلی در این رشته چیست، من می‌خواهم بگویم که چه مناظراتی اصلی نیستند. به نظر من مناظره اصلی میان انتخاب عقلایی و سازه‌انگاری نیست. مسئله این نیست که چگونه سیاست داخلی بر محدودیتهای بیرونی فائق می‌آید و چه نوع سیاست خارجی می‌تواند در محیط بین‌المللی ایجاد فرصت کند.

صحبت بر این نیست که چرا واقع‌گرایی بعد از جنگ سرد و حوادث 11 سپتامبر قدرت تبیین ندارد.

وی معتقد است که این موضوعات و مباحث مفید و کارساز نیستند و ارزش زیادی برای دولتها و درک آنها از گذشته و یا روابط بین‌الملل کنونی به دست نمی‌دهد. وقتی ما به موضوعات مطرح از جمله تروریسم، پدیده صلح دموکراتیک و مساله گسترش سلاح‌های هسته‌ای نظر می‌افکنیم، هم نظریه انتخاب عقلایی و هم سازه‌انگاری بصیرتهای ارزشمندی را ارائه می‌دهند و حرفهایی برای گفتن دارند.

وی می‌گوید دلیل منطقی برای انتخاب از میان این رهیافتها وجود ندارد. از طرف نیازی به انتخاب یک سطح تحلیل از بین "سطح دوم" تحلیل و "سطح سوم" تحلیل نیست.

سه سطح تحلیل در نظریه‌پردازی روابط بین‌الملل قابل تصور است. این سطوح تحلیل عبارتند از: سطوح فردی، ملی و بین‌المللی.

در سطح تحلیل فردی، واحد تحلیل فرد است. بر این اساس نیات، انگیزه‌ها، ارزشهای فرد مورد نظر است و رفتار سیاسی یک کشور از منظر فردی قابل تحلیل است.

در سطح دوم تحلیل که سطح ملی است، سیاستهای داخلی، ساختار داخلی، نوع حکومت و سایر مولفه‌های ملی و داخلی برای ارزیابی و تحلیل رفتار یک کشور مورد توجه است.

در سطح تحلیل بین‌المللی، نوع، ماهیت و سنخ نظام و ساخت توزیع قدرت در آن است که تبیین کننده رفتار کشورها است.

در واقع بسیاری از تحلیلهای برجسته و مورد توجه از مسایل بین‌المللی از سوی نظریه‌پردازانی صورت گرفته که از یک سطح تحلیل خاص استفاده نکرده‌اند و تلفیقی از سطوح تحلیل مورد توجه آنها قرار گرفته است.

آنها به این موضوع توجه می‌کنند که چگونه محیط بین‌المللی، محیط داخلی کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از این رهگذر دولتها به واکنشهای بین‌المللی پاسخ نشان می‌دهند.

او معتقد است که واقع‌گرایی به عنوان یک رهیافت نظری دوره‌ای از آشوب را پشت سر می‌گذارد و البته این به معنای این نیست که دوره آن به پایان رسیده است.

المان استاد کالج ماکسول است. او به عنوان استاد در دانشگاه آریزونا نیز تدریس کرده است. او نویسنده آثاری چند از جمله "پیشرفت در نظریه روابط بین‌الملل" است.