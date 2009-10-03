بازارچه های محلی در همدان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، عباس آهنچیان پیش از ظهر شنبه در بازدید اعضای شورای شهر همدان از بازارچه محلی رسالت کوی محمدیه اظهار داشت: این بازارچه با مساحتی بالغ بر 600 متر مربع به صورت سازه گلخانه ای در شهر همدان بر پا شده است.

وی افزود: این بازارچه برای اولین بار در شهر همدان برپا شده و تحت نظارت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری همدان، توسط بخش خصوصی احداث شده است.

آهنچیان عنوان کرد: تا پایان سال جاری چهار بازارچه دیگر در محلهای کوی پردیس، شهرک الوند، بلوار غبار همدانی (جنب پزشکی قانونی) و کوی متخصصین احداث خواهد شد که با افتتاح آنها مجموع بازارچه های محلی همدان به 9 بازارچه خواهد رسید.

اعضای شورای اسلامی شهر همدان ضمن بازدید از این بازارچه بر اجرای هر چه بیشتر چنین طرحهایی در شهر همدان تاکید کردند.