مردان آهنین آذربایجان غربی برای شرکت در مسابقات کشوری گرگان انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این مسابقات که با شرکت 14 نفر از مردان آهنین استان از شهرستانهای ماکو، پیرانشهر، مهاباد و ارومیه برگزار شد، در بخش تیمی این مسابقات، تیم اتحادیه تاکسی تلفنی های ارومیه با کسب 14 امتیاز به عنوان قهرمانی رسید و تیم های مهاباد و پیرانشهر به ترتیب با کسب پنج و سه امتیاز در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

در بخش انفرادی نیز احد مصطفی زاده از تیم اتحادیه تاکسی تلفنی های ارومیه با 84 امتیاز، مسعود محمدی از تیم مهاباد با 45 امتیاز، وحید روشن صبح از تیم اتحادیه تاکسی تلفنی های ارومیه با 41 امتیاز و حسن آقایی با 39 امتیاز از تیم پیرانشهر به ترتیب در رده های اول تا چهارم قرار گرفتند و به عنوان مردان برتر آهنین استان جواز شرکت در مسابقات کشوری گرگان را بدست آوردند.

تیم شمشیربازی بانوان آذربایجان غربی نایب قهرمان شد

همچنین صبح شنبه رقابتهای پایانی مسابقات سه جانبه تدارکاتی در اسلحه فلوره که با حضور تیمهای همدان و اردبیل و آذربایجان غربی برگزار شد، تیم شمشیربازی استان به مقام نائب قهرمانی رسید.

در بخش تیمی این مسابقات تیم قدرتمند همدان که از دو بازیکن ملی پوش سود می برد به مقام قهرمانی دست یافت، تیم آذربایجان غربی (الف) به مقام نائب قهرمانی رسید و تیمهای اردبیل و آذربایجان غربی (ب) به ترتیب در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند.

در بخش انفرادی این مسابقات نیز خانم فاطمه عبدلی از همدان عنوان نخست را به خود اختصاص داد، الهه قهرمانی شمشیرباز نونهال و پدیده این مسابقات از آذربایجان غربی در جایگاه دوم ایستاد و خانم ها مریم طهماسبی از همدان و ویدا حسین زاده از اردبیل مشترکا در رده سوم قرار گرفتند.

در روز پایانی این مسابقات که خانم کردگاری نائب رئیس فدراسیون شمشیربازی نیز از نزدیک نظاره گر این رقابتها بود، درخشش الهه قهرمانی نونهال شایسته شمشیربازی آذربایجان غربی باعث شد که با نظر فدراسیون این بازیکن به اردوی تیم ملی جوانان کشور دعوت شود.

برگزاری اردوی آمادگی تیم ملی روئینگ جوانان و بزرگسالان کشور در سد شهرچایی ارومیه

رئیس فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب کشور صبح شنبه از اردوی آمادگی تیم ملی بزرگسالان و جوانان روئینگ کشور که از هفته گذشته در سد شهرچایی ارومیه آغاز شده و درحال برگزاری است بازید کرد.

ملی پوشان شایسته قایقرانی روئینگ که هشت نفر آنها را پاروزنان آذربایجان غربی تشکیل می دهند با هدایت فنی لیو چیون سرمربی چینی، خود را برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا که آبان ماه سالجاری در چین تایپه برگزار خواهد شد، آماده می کنند.