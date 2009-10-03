طرح جامع سایت تسنیم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ظهر شنبه در اختتامیه همایش همایش مسئولان کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور دکتر محمدرضا آرام رئیس پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر افتتاح سایت جدید تسنیم، بخش زبان انگلیسی و عربی این سایت را نیز فعال کرد.

وی گفت: امیدواریم با راه اندازی این سایت پیام های قرآن و عترت را به گوش همه دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت در سراسر جهان برسانیم.

دکتر آرام افزود: این سایت امکان دسترسی مخاطبان را به کتابخانه های حوزه مطالعات قرآن و عترت، کلیه اخبار مربوط به قرآن و عترت، آئین نامه ها و دستورالعملهای پژوهشکده و...فراهم می سازد.

وی همچنین از فعال کردن سامانه پیام کوتاه پژوهشکده قرآن و عترت در هفته آینده خبر داد و گفت: با این سامانه ارتباط ما با مسئولان و کارشناسان قرآن و عترت بیشتر شده و ارتباط دو سویه قوی تری برقرار می شود.

در این همایش طی نشستی مسئولان قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و مسئولین قرآن و عترت نیز به سئوالات مطرح شده از سوی آنها پاسخ گفتند.