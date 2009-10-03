واحدهای تولیدی بوشهر نیازمند حمایت مالی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسین باشی زادگان بعد از ظهر شنبه در هشتمین جلسه کمیته تخصصی اجرایی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: کند شدن روند حرکت بنگاه های زودبازده تمامی معادلات حوزه اشتغال را بر هم می زند و نرخ بیکاری را به وضیعت بحرانی و نگران کننده می رساند.

وی اظهار داشت: توجه به میزان اشتغال و توجیه دار بودن طرح های ارائه شده به سازمان کار و امور اجتماعی توسط دستگاه های اجرایی امری ضروری محسوب می شود و کلیه طرح هایی که تسهیلات دریافت می کنند می بایست از معیارهای لازم برای اشتغالزایی برخوردار باشند.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان بوشهر گفت: ایجاد اشتغال مولد و کارآفرین و تاثیر آن در توسعه متوازن و پایدار کشور و توانمندسازی محیط کسب و کار در سطوح اجتماعی اقتصادی و فرهنگی به منظور ارتقاء و توسعه و توانمندسازی سرمایه های انسانی در جهت تحقق سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی نیازمند این است که دستگاه های اجرائی مرتبط با حوزه اشتغال و ایجاد کننده اشتغال در جهت رونق کار و توسعه آن تلاش همه جانبه داشته باشند و این توسعه نیازمند مشارکت همه دستگاه های اجرایی است و تنها یک دستگاه ملاک عمل قرار نخواهد گرفت .

معاون برنامه ریزی استانداری بوشهر نیز گفت: همه مسئولان استان باید برای موفقیت هر چه بهتر طرح بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین از تمامی توانمندی ها و پتانسیل های خود در خدمت هر چه بهتر به مردم استفاده نمایند .