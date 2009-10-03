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۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۴۱

واحدهای تولیدی بوشهر نیازمند حمایت مالی هستند

واحدهای تولیدی بوشهر نیازمند حمایت مالی هستند

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان بوشهر گفت: تعدادی از واحدهای تولیدی استان به دلیل نداشتن سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه دچار مشکل شده اند که به حمایت مالی بیشتر از سوی دستگاه های اجرایی به خصوص بانکهای عامل استان احتیاج دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسین باشی زادگان بعد از ظهر شنبه در هشتمین جلسه کمیته تخصصی اجرایی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: کند شدن روند حرکت بنگاه های زودبازده تمامی معادلات حوزه اشتغال را بر هم می زند و نرخ بیکاری را به وضیعت بحرانی و نگران کننده می رساند.

وی اظهار داشت: توجه به میزان اشتغال و توجیه دار بودن طرح های ارائه شده به سازمان کار و امور اجتماعی توسط دستگاه های اجرایی امری ضروری محسوب می شود و کلیه طرح هایی که تسهیلات دریافت می کنند می بایست از معیارهای لازم برای اشتغالزایی برخوردار باشند.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان بوشهر گفت: ایجاد اشتغال مولد و کارآفرین و تاثیر آن در توسعه متوازن و پایدار کشور و توانمندسازی محیط کسب و کار در سطوح اجتماعی اقتصادی و فرهنگی به منظور ارتقاء و توسعه و توانمندسازی سرمایه های انسانی در جهت تحقق سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی نیازمند این است که دستگاه های اجرائی مرتبط با حوزه اشتغال و ایجاد کننده اشتغال در جهت رونق کار و توسعه آن تلاش همه جانبه داشته باشند و این توسعه نیازمند مشارکت همه دستگاه های اجرایی است و تنها یک دستگاه ملاک عمل قرار نخواهد گرفت.

معاون برنامه ریزی استانداری بوشهر نیز گفت: همه مسئولان استان باید برای موفقیت هر چه بهتر طرح بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین از تمامی توانمندی ها و پتانسیل های خود در خدمت هر چه بهتر به مردم استفاده نمایند.

رسول زارعی افزود: در حال حاضر طرح های تصویب شده در کار گروه اشتغال در نوبت پرداخت تسهیلات قرار دارند که مدیران عامل بانک های استان با درک شرایط و موقیعت نسبت به رفع کاستی ها و همچنین تسهیل در امور نسبت به پرداخت تسهیلات آنها اقدام نمایند.

کد مطلب 957332

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