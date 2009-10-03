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۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۵۲

فعالیت شرکت چاپ "هایفلکس" در ایران آغاز شد

فعالیت شرکت چاپ "هایفلکس" در ایران آغاز شد

شرکت هایفلکس آلمان از فعالترین شرکتهای نرم افزاری حوزه سیستمهای مدیریت اطلاعات MIS و تجارت الکترونیک در رسانه صنعت چاپ جهان فعالیت خود را در ایران آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضور این شرکت در ایران در پی تلاش دو تن از فارغ التحصیلان رشته چاپ و نشر دانشکده چاپ و در قالب یک پایان نامه دانشجویی که به شرکت هایفلکس ارایه شده بود صورت گرفته است.

کامبیز خالقی‌زاده و مجید زمانی پس از ارایه پایان‌نامه و تحقیقات گسترده خود در زمینه MIS در چاپ و در پی آن بررسیهای متعدد و امکان سنجیهای صورت پذیرفته که از سوی شرکت هایفلکس صورت گرفت موفق به کسب گواهینامه و اخذ نمایندگی در ایران شدند.

هایفلکس تا کنون در 30 کشور و به 28 زبان رسمی ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته است و در آینده نزدیک زبان فارسی به عنوان یکی از زبانهای قابل استفاده در این نرم‌افزار و در عرصه رسانه صنعت چاپ کشور وارد خواهد شد.

کد مطلب 957336

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