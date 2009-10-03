فعالیت شرکت چاپ "هایفلکس" در ایران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حضور این شرکت در ایران در پی تلاش دو تن از فارغ التحصیلان رشته چاپ و نشر دانشکده چاپ و در قالب یک پایان نامه دانشجویی که به شرکت هایفلکس ارایه شده بود صورت گرفته است.

کامبیز خالقی‌زاده و مجید زمانی پس از ارایه پایان‌نامه و تحقیقات گسترده خود در زمینه MIS در چاپ و در پی آن بررسیهای متعدد و امکان سنجیهای صورت پذیرفته که از سوی شرکت هایفلکس صورت گرفت موفق به کسب گواهینامه و اخذ نمایندگی در ایران شدند.

هایفلکس تا کنون در 30 کشور و به 28 زبان رسمی ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته است و در آینده نزدیک زبان فارسی به عنوان یکی از زبانهای قابل استفاده در این نرم‌افزار و در عرصه رسانه صنعت چاپ کشور وارد خواهد شد.