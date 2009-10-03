کتب ویژه کودکان 25 درصد پایینتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عبدالرضا صمدی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با بیان اینکه در سطح کشور به طور میانگین در هر مرکز هفت هزار و 500 جلد کتاب در هر مرکز فرهنگی و هنری وجود دارد، افزود: این میزان در خراسان جنوبی پنج هزار و 600 جلد کتاب به ازای هر مرکز می باشد.

وی اضافه کرد: خراسان جنوبی در برخی شاخص ها از جمله تعداد امانت کتاب، فعالیتهای فرهنگی و هنری و شرکت کنندگان در فعالیت های فرهنگی و هنری 25 درصد از نرم کشوری بالاتر می باشد.

صمدی از وجود 70 هزار جلد کتاب در کتابخانه های سیار خبرداد و گفت: کتب موجود در کتابخانه کانون در موضوعات دینی، علمی، هنری و تاریخ جغرافیا منتشر شده که بخش عمده کتاب ها در موضوعات ادبیات بویژه شعر و داستان می باشد.

وی به پوشش کتابخانه ای این کانون در روستاهای استان اشاره کرد و بیان داشت: در حاضر بالغ بر 70 روستا در سطح استان تحت پوشش کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند.

صمدی با بیان اینکه بسترسازی فرهنگی برای کودکان و نوجوانان را نباید نادیده گرفت، خاطر نشان کرد: برای حل مشکلات و معضلات موجود در جامعه بسترسازی فرهنگی برای کودکان و نوجوانان ضروری است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی در پایان با اشاره به اینکه برای ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه، کتابخوانی در گام اول باید بین کودکان و نوجوانان توسعه یابد، یادآور شد: داشتن جامعه بالنده و پویا نیازمند تربیت صحیح کودکان و نوجوانان در هر جامعه است که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نقش بسزایی در این امر مهم دارد.