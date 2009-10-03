استعفای شهردار قم پذیرفته نشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید محمد آتشزر قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: در جلسه اخیر شورای اسلامی شهر قم، شهردار قم بعد از ارائه گزارشی از عملکرد و اقدامات شهرداری، استعفای خود را تقدیم اعضا نمود که اعضای شورا بالاتفاق با آن مخالفت کردند.
وی تصریح کرد: مهندس عابدینیپور در این جلسه اعلام کرد با توجه به فراهم شدن زمینههای مختلف و آمدن پولهای مختلف همچون اوراق مشارکت طرح حرم تا حرم و... من این توان را در خودم نمیبینم و شورا دنبال شخص بهتری باشد.
آتش زر ادامه داد: شهردار همچنین در جلسه اخیر شورا گفت: برخی از ادارات قم همچون آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و... به دلایلی از من گلهمند هستند شما فرد دیگری را بیاورید.
رئیس شورای شهر قم یادآور شد: عابدینیپور با این کارش میخواست دست شورا را باز بگذارد اما همه اعضای شورا با استعفای وی مخالفت نمود.
آتشزر با بیان این که تزلزل در مدیریت شهرداری را نمیپسندیم تأکید کرد: اگر زمانی هم این موضوع اتفاق بیفتد آنگاه اکل میته است.
رسانهها، شورا و شهرداری را یاری کنند
رئیس شورای شهر در ادامه بار دیگر به طور تلویحی رسانهها را متهم به فضا سازی و شایعهپراکنی کرد و گفت: مطبوعات و رسانهها همواره میخواهند خبر داغی را منعکس نمایند اما ما میخواهیم شهر اداره شود.
وی با بیان این که ما روی آبادانی قم قسم خوردهایم از رسانهها خواست شورا و شهرداری را در ساخت شهر کمک نمایند.
حجتالاسلام آتشزر در پاسخ به این سؤال که شنیده میشود شهردار قم خواستار اختیارات بیشتری شده است نیز یادآور شد: ما اختیارات قانونی را دو دستی تقدیم ایشان مینماییم اما فراتر از قانون نه ایشان چیزی میخواهد ونه شورا میتواند فرا قانونی به ایشان اختیار بدهد.
وی با اشاره به محدودیت منابع شهرداری و شورای شهر خاطر نشان ساخت: یکی از مشکلات آقای مهندس عابدینیپور بسته بودن دستایشان در جذب مدیران توانمند است که مسئولان استان باید برای این مشکل فکری بکنند.
آتشزر حقوق و مزایای شهردار و مدیران شهرداری را در مقایسه با مدیران سایر کلان شهرها بسیار ناچیز دانست و گفت: مدیران توانمند با این چندر قازها به شهرداری نمیآیند.
فروش اوراق مشارکت طرح حرم تا حرم با 16 درصد سود
عضو شورای شهر قم در بخش دیگری از سخنانش از فراهم شدن زمینه فروش اوراق مشارکت پروژه حرم تا حرم به مبلغ 400 میلیارد تومان خبر داد و گفت: فروش این اوراق خیز بلندی برای آبادانی قم خواهد بود و مردم، مدیران و اصحاب رسانه باید در این راستا ما را کمک نمایند.
وی زمان آغاز فروش اوراق مشارکت بلوار پیامبر اعظم را دوم آبانماه ذکر کرد و افزود: سود اوراق 16 درصد خواهد بود و هر سه ماه سود آن پرداخت میشود عضو شورای شهر قم ادامه داد: با فروش اوراق و مشارکت مردم در اجرای این طرح اراضی موجود در مسیر تملک خواهد شد.
آتش زر تصریح کرد: در مسیر اجرای این طرح باید یک میلیون و 6 هزار متر مربع تملک انجام شود که تاکنون حدود 400 هزار متر مربع آن که 25 درصد را شامل میشود تملک شده است.
