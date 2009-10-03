آغازدوره امیرکبیر وبیرمنگام قبل ازدولت نهم است/ باوزارت خارجه هماهنگیم

ارسلان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر شرط همکاریهای علمی بین المللی دانشگاهها با دانشگاههای خارج از کشور را استفسار از وزارت امور خارجه توسط وزارت علوم دانست و افزود: وزارت علوم در دولت نهم و همچنین در این دولت هیچگونه همکاری و تعامل با دانشگاههای خارج از کشور را بدون هماهنگی و استفسار از وزارت امور خارجه انجام نداده است و طی بخشنامه به دانشگاهها اعلام کرده که هرگونه ارتباط با دانشگاههای خارج از کشور باید از طریق مرکز همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم باشد.

وی افزود: این مرکز نیز تمامی تعاملات بین المللی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام داده است.

رئیس مرکز همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم اظهار داشت: یکی از شرایطی که وزارت علوم برای همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی خارج از کشور مد نظر دارد توجه به ملاحظات سیاست خارجی ایران و سابقه همکاری از طریق وزارت امور خارجه است.

وی ایجاد وحدت و تعامل دو وزارتخانه را برای همکاری با دانشگاههای خارج از کشور امری اجتناب ناپذیر دانست و به مهر گفت: البته این به معنای دخالت در امور دانشگاهها نیست و می تواند زمینه ساز گسترش روابط علمی و بین المللی باشد و از موانع و مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری کند.