اتصال استان قزوین به مازندران تا پایان ماه جاری

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از روند اجرایی تعریض و بازگشایی جاده دسترسی سه هزار تنکابن به استان در جمع خبرنگاران استفاده از جاذبه های زیبای طبیعی این منطقه جهت جذب گردشگر، برقراری ارتباط بین استانهای مازندران و قزوین و احداث جاده مناسب و ارتباط بین روستاهای این منطقه را از جمله اهداف بازگشایی این جاده دانست.

وی افزود: تاکنون بیش از 80 درصد احداث این جاده پیشرفت فیزیکی داشته است.

استاندار مازندران از بازگشایی این جاده حدود یک ماه آینده خبر داد و افزود: هم اکنون چند اکیپ اجرایی به صورت مستمر مشغول فعالیت هستند که امیدواریم تا قبل از شروع فصل سرما این پروژه به سرانجام برسد و سرآغاز مناسبی جهت احداث جاده عریض و استاندارد در منطقه باشد.

کریمی در ادامه به احداث شش سایت کمپوست در سطح استان اشاره کرد و گفت: با راه اندازی این کارخانجات زباله ها در یک شرایط مناسب بهداشتی به کود عالی و مواد دیگر تبدیل خواهد شد.

وی میزان سرمایه گذاری لازم برای راه اندازی هر یک از این کارخانه ها را قریب به سه میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تامین اعتبار لازم برای اجرای این طرحها با مشارکت دولت و شهرداریها صورت می پذیرد.

استاندار با تاکید بر ساماندهی وضعیت کشتارگاه های استان گفت: با طرح این مسئله در کارگروه سلامت استان مقرر شد در چند شهرستان منجمله نشتارود کشتارگاه های بهداشتی احداث شود.

نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به بحث فرمانداری ویژه تنکابن و افتتاح فرمانداری عباس آباد اظهار داشت: این امر از سوی هیئت محترم دولت مصوب و به وزارت کشور ابلاغ شده که امیدواریم در آینده ای نزدیک با انتخاب فرمانداران و تنفیذ آنان از سوی وزیر محترم کشور طی مراسمی رسمی این کار نیز انجام خواهد شد.

کریمی در ادامه با اشاره به اتمام طرح های دریا، درصد رضایت مندی مسافران را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: تعداد غرق شدگان در سال جاری 25 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است و بیش از هفت هزار نفر در داخل و خارج از طرح ها توسط ناجیان غریق نجات یافتند.

وی افزود: در محدوده طرح های دریا حتی یک غریق هم نداشته که این امر بیانگر تلاش های مستمر مسئولین مربوطه در کمیته های ستاد تسهیلات سفر استان و شهرستان ها است.

کریمی فرهنگ غنی مازندران را عامل مهمی در جذب گردشگر دانست و یادآور شد: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری 20 میلیون گردشگر از مازندران دیدن کنند.