هوای تهران در شش ماه گذشته فقط 6 روز پاک بود

دکتر یوسف رشیدی شنبه در نشست بررسی وضعیت آلاینده های هوای تهران در خبرگزاری مهر در پاسخ به خبرنگار مهر درباره تعداد روزهای پاک هوای تهران در شش ماه ابتدایی سال جاری گفت: علاوه بر این در این مدت هوای تهران 154 روز در شرایط سالم، 32 روز در شرایط ناسالم، یک روز بسیار ناسالم و یک روز نیز در شرایط خطرناک بوده است.

این مقام مسئول در شهرداری تهران با اشاره وضعیت آلودگی هوای تهران در ماههای آینده نیز گفت: در ماههای آذر و دی اگر آلودگی هوای تهران مدیریت نشود به وضعیت بحرانی دچار خواهیم شد هر چند با توجه به شرایطی که ما داریم اگر آلودگی نداشته باشیم موجب تعجب است.

رشیدی در ادامه صحبتهای خود با تاکید بر اهمیت نقش مترو و توسعه آن برای کاهش آلودگی هوای تهران نیز تصریح کرد: با مقایسه وضعیت حمل و نقل ریلی کشورهای جهان و مقایسه آن با وضعیت خودمان متوجه پایین بودن نسبت آن در ایران خواهیم شد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران یادآور شد: با توجه به بحث کمبود سوخت و همین طور پایین بودن کیفیت آن اگر بتوانیم مترو و حمل و نقل عمومی را بر اساس برنامه ها توسعه دهیم در سه سال آینده این مشکل تا حدودی مرتفع خواهد شد.

وی در ادامه تاکید کرد: در شش ماه گذشته سال جاری هوای تهران 34 روز در شرایط غیراستاندارد بوده است در حالی که استاندارد جهانی یک روز در سال است.