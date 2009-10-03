حوزه هنری خراسان جنوبی نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی حبیبی ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با اشاره به فعالیت شش بخش واحد نمایش، هنرهای تجسمی، هنرهای تصویری، آفرینش‌های ادبی، هنر و ادبیات پایداری و آموزش و پژوهش در این حوزه تصریح کرد: اعتبارات فعالیتهای حوزه هنری استان در سال گذشته 16 میلیون تومان بوده که با افزایش این رقم در سال جاری به 30 میلیون تومان سهم هر بخش از حوره 5 میلیون تومان است.

وی جذب و پرورش نیروها و استعدادهای مستعد هنری را یکی از وظایف مهم حوزه هنری دانست و افزود: تولید آثار فاخر در حوزه دین و حوزه‌های ملی و ایرانی و اسلامی رسالت دوم این حوزه است.

وی با تأکید بر اینکه هنرمندان برای وفاق و همدلی نیاز به یک مأمن دارند، اظهار داشت: مـتأسفانه با ضعفهای موجود در جامعه و استان خراسان جنوبی خدمات‌رسانی به هنرمندان با کمترین بودجه انجام می‌شود و در این بخش در زمینه تکریم هنرمندان استان به قدر توان حوزه حرکت شده است.

حبیبی در زمینه فعالیتهای تئاتر حوزه هنری استان گفت: در این بخش تاکنون چهار کار تولیدی تئاتر در استان به نمایش درآمده است و در تعامل با دستگاه‌های فرهنگی نیز توافق تولید 625 دقیقه تئاتر رادیویی برای صدای استان انجام شده که از اول شهریور تا پایان اسفند تولید خواهد شد.

وی از انجام 12 دقیقه تولیدات تصویری توسط هنرمندان خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری خبر داد و تصریح کرد: این میزان تولید در حوزه هنری استان بدون برخورداری از هرگونه امکانات در حالی صورت گرفته که یکی از دستگاه‌های فرهنگی مرتبط با این امر با داشتن بیش از 35 میلیون تومان تجهیزات تاکنون تولیدی انجام نداده است.

وی نبود دفتر نمایندگی حوزه هنری در هیچ یک از شهرستانهای این استان را از دیگر مشکلات اعلام کرد و گفت: در این راستا قول مساعد مبنی بر همکاری دفاتر تبلیغات اسلامی داده شد که تاکنون عملیاتی نشده است.

وی با بیان اینکه حوزه هنری خراسان جنوبی در شهرستان بیرجند 300 هنرمند ثبت شده در بانک اطلاعات هنرمندان دارد، اظهار داشت: پیش بینی می شود به همین تعداد هنرمندان دیگر در استان وجود داشته باشند که ثبت بانک اطلاعاتی نشده اند.

به گفته وی در بسیاری از بخشهای فعالیتی حوزه متأسفانه به دلیل ضعف ساختارها و حمایت‌ها تعداد هنرمندان استانی بسیار محدود است.

حبیبی به راه ‌اندازی نگارخانه بهمن خراسان جنوبی همزمان با 25 مهر اشاره کرد و افزود: قول مسئولان استان برای تأمین اعتبار این نگارخانه عملیاتی شده و در حال حاضر 85 درصد عملیات اجرایی آن به اتمام رسیده است.

وی با انتقاد شدید از اقدام سازمان صدا و سیمای خراسان جنوبی مبنی بر زیرسئوال بودن اقدامات حوزه هنری استان در یک برنامه زنده تلویزیونی خاطرنشان کرد: هدف از راه ‌اندازی سیمای محلی در استان‌ها استفاده از ظرفیتهای بومی و محلی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه هنر است و که محقق نشدن آن هنرمندان استان را ناراحت کرده بود.

وی با بیان اینکه حوزه هنری هیچ نقش در اعتراض هنرمندان به صدا و سیما نداشته است، خاطرنشان کرد: نباید بدون هیچگونه ادله ‌ای اقدام به به پخش این برنامه می شد و حوزه هنری از حق خود در این اقدام نسنجیده صدا و سیما و زیر سوال بردن حوزه گذشت نخواهد کرد.