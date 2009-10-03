بانکی: بهترین تبلیغ برای "دو خواهر" استقبال خوب مخاطبان است

محمد بانکی درباره فروش این فیلم به خبرنگار مهر گفت: از فروش "دو خواهر" بسیار راضیام. البته بیشتر از فروش از ارتباط خوب مردم با فیلم رضایت آن خوشحالم. من به همراه محمدرضا گلزار در چند سینما فیلم را دیدم و متوجه شدم مردم با تمام صحنههای آن ارتباط برقرار میکنند.
وی افزود: به خاطر اینکه نظر مخاطبان برایم اهمیت ویژه دارد، حتی پس از پایان فیلم با چند نفر آنها صحبت کردم و برخی معتقد بودند فیلم بسیار خوب بوده و از دیدن آن لذت بردند. من معتقدم بهترین تبلیغ برای یک فیلم مردم هستند که دیدن آن را به یکدیگر توصیه میکنند و این اتفاق خوشبختانه برای "دو خواهر" افتاده است.
بانکی با اشاره به فروش فیلم در شهرستانها گفت: این فیلم از 27 شهریور در اصفهان و شیراز با موفقیت به نمایش درآمده و در مشهد 43 میلیون تومان فروخته است. بازیگر در فروش یک فیلم تاثیر زیادی دارد. اما هر ستارهای میتواند تا چند هفته اول به فروش کمک کند و اگر فیلمی موضوع و ساختار خوب نداشته باشد، قطعا با افت گیشه روبرو میشود.
کارگردان "دو خواهر" استفاده از حضور بازیگران سرشناس و موضوع مناسب را عامل فروش خوب این فیلم دانست و درباره ایده اولیه فیلم گفت: من با حسین مثقالی نویسنده از مدتها قبل آشنا بودم. وی ابتدا طرحی دو صفحهای از فیلم را ارائه کرد و من احساس کردم این طرح قابلیت تبدیل شدن به فیلم را دارد. نگارش فیلمنامه آغاز شد و من در بخشهایی با وی همکاری کردم.
وی درباره فضای شیک و خودروهای گرانقیمت موجود در فیلم گفت: خانوادهای که ما در فیلم به تصویر کشیدهایم بسیار ثروتمند است و به همین دلیل آنها باید از وسایل نقلیه گرانقیمت استفاده کنند. از طرفی میخواستم وقتی سی دی فیلم برای نمایش به خارج از کشور فرستاده میشود، مردم جهان متوجه شوند ایرانیان چطور زندگی میکنند و متمدن هستند.
بانکی افزود: ایران با داشتن تمدن چند هزار ساله و استعدادهای جوان هنوز به خوبی به دنیا معرفی نشده است و فکر میکنم سینما میتواند در این زمینه نقشی مهم داشته باشد. این اثر با به تصویر کشیدن فضای زندگی شیک و مدرن ایرانیان برخلاف تبلیغات کشورهای خارجی عمل کرده و من میخواستم با "دو خواهر" تمام زیباییهای ایران را به دنیا نشان دهم.
وی درباره استفاده از بازیگران چهره در این فیلم گفت: از همان ابتدا قصد داشتم برای "دو خواهر" از حضور بازیگران چهره سینما استفاده کنم و فکر میکنم در کنار توجه به گیشه، تمام بازیگران به نقشهای خود نزدیکند و در جای مناسب قرار گرفتهاند. حدود 80 درصد ترکیب فعلی بازیگران از ابتدا در ذهن ما بوده است.
بانکی درباره بازی محمدرضا گلزار در دو نقش فیلم سینمایی "دو خواهر" گفت: گلزار بازیگری توانمند است و من فکر کردم وی میتواند همزمان نقش این دو شخصیت را که دو برادر هستند به خوبی ایفا کند. مطمئنم گلزار در این فیلم یکی بهترین بازیهای خود را در سینما ارائه کرده است.
کارگردان "دو خواهر" با اشاره به فیلمبرداری فیلم در اصفهان افزود: با توجه به اینکه من اصفهانیام، شرایط امکانات به لحاظ انتخاب لوکیشن در این شهر برایم آسانتر است. همچنین ما فیلمبرداری فیلم را در اردیبهشت انجام دادیم که یکی از بهترین ماههای اصفهان و زیباییهای آن چند برابر است. البته خود این موضوع نیز باعث جذب مخاطب شد.
وی یکی دیگر از موفقیتهای این فیلم را در اکران شرایط فنی مناسب آن دانست و ادامه داد: "دو خواهر" در استودیو سپاهان فیلم به صورت دالبی سراوند صداگذاری شده است که من خودم این سیستم را وارد ایران کردم. به همین دلیل اکران آن در سینماها موفق بوده و یکی از ویژگیهای کار به شمار میرود.
بانکی در پایان گفتگو با مهر تاکید کرد: امیدوارم همه از دیدن این فیلم راضی باشند و فکر میکنم هر طبقه و قشری از جامعه با آن ارتباط برقرار میکند. ما روز سهشنبه که بلیت سینما به صورت نیمبها ارائه میشود با فروش 20 میلیون تومان رو به رو بودیم و این موضوع بسیار امیدوارکننده است.
الناز شاکردوست، نیکی کریمی، حامد کمیلی، بهنوش بختیاری، پوراندخت مهیمن و احمد پورمخبر دیگر بازیگران "دو خواهر" هستند و داستان درباره جوانی کلاهبردار است که همزمان با دو خواهر ارتباط برقرار میکند. غلامرضا آزادی مدیر فیلمبرداری، علی رشیدی صداگذار و پوریا حیدری آهنگساز فیلم هستند.
بانکی پیش از این بازیگری و تهیهکنندگی فیلمهای سینمایی "علفهای هرز"، "تهاجم"، "حامی"، "مرد کوچک"، "شاهین طلایی"، "کمینگاه" و... را تجربه کرده است. "دو خواهر" از روز 25 شهریورماه در گروه سینمایی قدس روی پرده سینماهای تهران رفته و اکران آن در شهرستانها هم آغاز شده است.
