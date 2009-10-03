خرید گندم در کرمان 80 درصد افزایش داشته است

احمد صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: خرید گندم در سال جاری از مرز 180 هزار تن گذشته است که در مقایسه با سال گذشته شاهد 80 درصد افزایش خرید هستیم.

وی افزود: 50 درصد از گندم خریداری شده تولید استان بوده است و مابقی آن از استانهای فارس و کردستان وارد می شود.

وی با بیان اینکه وضعیت تولید گندم دراستان نسبت به سالهای گذشته بهتر شده است افزود: در سال گذشته تولید گندم 30 درصد بوده است اما امسال به علت بارندگی تولید گندم افزایش داشته است.

صفوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه سیلو با ظرفیت 135 هزار تن در کرمان تکمیل شده است.

وی در خصوص ساخت سیلوهای جدید به سیلوی ارزوئیه بافت با ظرفیت 30 هزار تن و سیلوی سیرجان با ظرفیت 50 هزار تن اشاره کرد و افزود: اگر کسری بودجه تامین شود ساخت این سیلوها تا پایان سال تمام خواهند شد.