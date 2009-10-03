پناهگاه 40 هزار ساله در استان زنجان کشف شد

مهرداد عسگریان ظهر شنبه به خبرنگار مهر در زنجان گفت: آثار و شواهد به دست آمده از قبیل ابزارآلات سنگی و اسکلت حیوانات شکار شده از حضور انسان در قبل از تاریخ پارینه سنگی یعنی حدود 40 هزار سال قبل در این منطقه حکایت دارد.

وی، ارتفاع این پناهگاه سنگی را یک متر و 80 سانتیمتر، عرض آن را سه متر و عمق آن را پنج متر و 50 سانتیمتر اعلام کرد و افزود: این پناهگاه در دل کوه "مروه" و در ارتفاع یک هزار و 998متری از سطح دریا واقع شده است و عرض دهانه بین دو تا سه متر است.

عسگریان با بیان اینکه روستای "پیرگاوگل" در 25 کیلومتری شرق شهر قیدار "مرکز شهرستان خدابنده" واقع شده است، ادامه داد: از این پناهگاه به صورت فصلی برای ذخیره آذوقه، لاشه حیوانات شکار و صید شده استفاده می شد.

وی ادامه داد: در دوره ای که این مکان پناهگاه بوده انسان از نظر اقتصادی در دوره جمع آوری غذا بوده است.

شهرستان خدابنده با بیش از پنج هزار و 150 کیلومتر مربع وسعت در 85 کیلومتری جنوب شرقی زنجان قرار دارد.

