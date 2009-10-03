استفاده از تکنولوژی بلاروس برای توسعه جفیر/ آغاز تولید زودهنگام

به گزارش خبرنگار مهر محمود جوادیان امروز در جمع خبرنگاران در رابطه با طرح توسعه میدان نفتی جفیر با بیان اینکه قرارداد توسعه این میدان در سال 2007 مابین بلاروس، نفت و پتروایران امضا شده بود، گفت: برای توسعه این میدان سه فاز پیش بینی شده است.

مجری طرح توسعه میدان نفت جفیر در شرکت پتروایران با بیان اینکه در فاز تولید زودهنگام از این میدان پیش بینی تولید روزانه 6 هزار بشکه نفت خام شده است، تصریح کرد: همچنین در فاز 2 و 3 توسعه میدان جفیر به ترتیب 15 هزار و 25 هزار بشکه نفت در روز تولید خواهد شد.

وی با اشاره به پیشرفت 50 درصدی توسعه زودهنگام میدان جفیر اظهار داشت: پیش بینی می کنیم تا 6 ماه آینده تولید زودهنگام از این میدان آغاز شود.

جوادیان با اشاره به سرمایه گذاری 72 میلیون دلاری برای تولید زودهنگام از میدان جفیر بیان کرد: همچنین برای فازهای 1 و 2 به ترتیب 258 و 200 میلیون دلار سرمایه گذاری انجام خواهد گرفت.

این مقام مسئول با بیان اینکه قرارداد این میدان برای اولین بار بر اساس قراردادهای بیع متقابل جدید امضا شده است، تصریح کرد: قرار است از تکنولوژی های جدید بلاروس برای افزایش تولید ثانویه نفت این میدان نفتی استفاده شود.

مجری طرح توسعه میدان نفت جفیر با اشاره به ایجاد شرکت مشترک بلپارس یادآور شد: با ایجاد این شرکت علاوه بر اجرای پروژه های مشترک در ایران، امکان توسعه طرحهای مشترک در کشورهای ثالث نیز وجود دارد.