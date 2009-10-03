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۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۷

اجرای گروه موسیقی کردی ژوانا در تالار وحدت

اجرای گروه موسیقی کردی ژوانا در تالار وحدت

گروه موسیقی کردی ژوانا به سرپرستی سعدالله نصیری از 15 تا 17 مهر در تالار وحدت به روی صحنه می رود.

سرپرست گروه ژوانا ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این برنامه در دو بخش اجرا می شود که در قسمت اول آن قطعات "سرسراوه کان"، "شانشین"، "میهره بان"، "دیواخ" و "کوچ" نواخته می شود. در بخش دوم نیز قطعات"هنار"، "مجنون"، "تکنوازی بالا بان"، "سفر"، "همنوازی ساز های کوبه ای" و "رویت را مگردان" به روی صحنه می رود.

 

سعدالله نصیری در ادامه افزود: بخشی از این قطعات را خود من ساخته ام و بخش دیگر نیز از ملودی های فولکلور اورامان، هوره و مقام حیران انتخاب شده است تا مخاطبان بیشتر با موسیقی کردی آشنا شوند.

 

وی همچنین تصریح کرد: این گروه شاید تنها گروهی باشد که لحن اجرایی آن به طور کامل لهجه کردی دارد و همه سازها در ربع پرده ها نیز آنگونه که در کردی کاربرد دارند اجرا می شوند.

 

نصیری درباره اعضاء گروهش گفت: گروه ژوانا را یدالله نصیری(کمانچه و دیلان)، اسماعیل مردانی(بالا بان سرنا)، مختار زند سلیمی(دف، دایره و دهل)، پوریا بابا حاجیانی(تنبک)، ایوب ساعدی(تار و ویلنسل) و خود من(به عنوان سرپرست ، آهنگساز ، خواننده و شاعر) همراهی می کنیم.

 

کد مطلب 957363

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