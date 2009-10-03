اجرای گروه موسیقی کردی ژوانا در تالار وحدت

سرپرست گروه ژوانا ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این برنامه در دو بخش اجرا می شود که در قسمت اول آن قطعات "سرسراوه کان"، "شانشین"، "میهره بان"، "دیواخ" و "کوچ" نواخته می شود. در بخش دوم نیز قطعات"هنار"، "مجنون"، "تکنوازی بالا بان"، "سفر"، "همنوازی ساز های کوبه ای" و "رویت را مگردان" به روی صحنه می رود.

سعدالله نصیری در ادامه افزود: بخشی از این قطعات را خود من ساخته ام و بخش دیگر نیز از ملودی های فولکلور اورامان، هوره و مقام حیران انتخاب شده است تا مخاطبان بیشتر با موسیقی کردی آشنا شوند.

وی همچنین تصریح کرد: این گروه شاید تنها گروهی باشد که لحن اجرایی آن به طور کامل لهجه کردی دارد و همه سازها در ربع پرده ها نیز آنگونه که در کردی کاربرد دارند اجرا می شوند.

نصیری درباره اعضاء گروهش گفت: گروه ژوانا را یدالله نصیری(کمانچه و دیلان)، اسماعیل مردانی(بالا بان سرنا)، مختار زند سلیمی(دف، دایره و دهل)، پوریا بابا حاجیانی(تنبک)، ایوب ساعدی(تار و ویلنسل) و خود من(به عنوان سرپرست ، آهنگساز ، خواننده و شاعر) همراهی می کنیم.