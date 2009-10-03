به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت کیومرث فتح‌ الله کرمانشاهی گفت: مقرر شده تا خوشه‌هایی که از پتانسیل بالایی برخوردارند، برنامه‌های عملیاتی صادراتی خود را از طریق کارگروه خوشه‌های صادرات‌ گرای سازمان توسعه تجارت ایران به ما منعکس کنند، برهمین اساس طی روزهای آینده نتایج قطعی خوشه‌های مورد حمایت سازمان توسعه تجارت ایران در سال 88 با توجه به برنامه‌‌هایی که از سوی آنها ارائه می‌شود، مشخص و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این مطلب که این سازمان از برنامه‌های صادراتی خوشه‌های صادراتی متناسب با ماموریت و رسالت سازمان حمایت خواهد کرد، اظهار داشت: سیاست سازمان در سال جاری بر تعمیق حمایت از برنامه‌های صادراتی خوشه‌هایی است که نیازی به ایجاد زیرساختهای اولیه ندارند و خوشه‌هایی که به پویایی رسیده و دارای برنامه‌های مدون بازاریابی و توسعه صادرات است، در اولویت ‌بندی حمایت این سازمان قرار دارد.

وی افزود: در این راستا لیست خوشه‌هایی که شرایط فوق را دارا هستند تهیه شده و جلساتی با عوامل توسعه خوشه و مدیران مرتبط با توسعه خوشه در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و مسئولان سازمانهای بازرگانی برخی استانهای مرتبط برگزار شده است.

وی از حمایت 10 الی 15 خوشه صادراتی در سال جاری خبر داد و افزود: در این راستا تفاهم‌نامه‌ای با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی امضا شده و کمیته اجرایی جهت تسهیل و اجرای مفاد تفاهم‌نامه که عمدتا بر حمایت از خوشه‌های دارای پتانسیل صادرات در ابعاد مختلف تاکید دارد تشکیل شده است.

معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: در سال جاری، خوشه‌هایی که در سالهای قبل به صورت انفعالی عمل کرده‌اند از لیست خوشه‌های مورد حمایت این سازمان حذف می‌شوند و حمایتها معطوف به آن دسته از خوشه‌هایی خواهد بود که در حال حاضر آمادگی کامل برای صادرات و ارز‌آوری به کشور را داشته باشند.

وی ضمن اشاره به مصوبه‌ دولت مبنی بر توسعه خوشه‌های صادراتی در کشور گفت: پس از مصوبه دولت به منظور توسعه خوشه‌های صادراتی پتانسیل استانها مورد مطالعه قرار گرفت و سپس عامل توسعه خوشه‌های صادراتی هر استان با همکاری وزارت صنایع تعریف شد.

کرمانشاهی در خصوص کارگروه خوشه‌های صادراتی گفت: در این کارگروه همواره توسعه خوشه‌های صادراتی دنبال می‌شود و واحدهایی که پتانسیل صادراتی دارند با ایجاد یک شرکت مدیریت صادرات و همچنین تشکیل برند صادراتی و همچنین با برنامه‌ریزی معین و بازاریابی مناسب باید بتواند در بازارهای صادراتی نفوذ کنند.

وی با بیان این مطلب که 200 خوشه صادراتی در فاز اول شناسایی شده است، افزود: با توجه به پتانسیل استانها حدود 40 خوشه که دارای مزیت رقابتی بیشتری بودند شناسایی شده، همچنین حدود 60 خوشه از آنها، خوشه‌های دارای پتانسیل صادراتی هستند.

کرمانشاهی زعفران خراسان رضوی، سفال لالجین همدان، کاشی سرامیک یزد، خرما در استانهای خرماخیز، نساجی یزد، عرقیات میمند، سنگ در استانهای تهران و شمال فارس را پر پتانسیل ‌ترین خوشه‌هایی صادراتی برشمرد و ادامه داد: سازمان توسعه تجارت ایران در سالهای 86 و 87 نسبت به حمایت از 6 خوشه در 9 استان کشور اقدام کرده که این حمایتها شامل حمایتهای مالی و ارائه خدمات مشاوره‌ای و برگزاری دوره‌های آموزشی متنوع بوده است.