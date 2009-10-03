به گزارش خبرنگار مهر نصرت الله زارعی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به راه اندازی بخش گازی طرح توسعه میدان مشترک سلمان گفت: تاکنون راه اندازی سکوهای دریایی این میدان انجام شده و ظرف یک ماه آینده تست خطوط لوله اصلی این پروژه نیز به پایان خواهد رسید.

وی با بیان اینکه توسعه بخش نفتی این میدان مشترک تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: با تکمیل طرح توسعه میدان سلمان در صورت صلاحدید شرکت نفت، گاز مورد نیاز آن یا برای مصارف داخلی و یا برای صادرات به امارات اختصاص می یابد.

این مقام مسئول با بیان اینکه کل هزینه های اجرای این طرح حدود یک میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است، بیان کرد: هم اکنون کل پیشرفت اجرای این طرح حدود 99 درصد است.

مجری طرحهای دریایی شرکت پتروایران با اشاره به ظرفیت 500 میلیون فوت مکعبی تولید گاز میدان سلمان یادآور شد: بر اساس برنامه افزایش تولید این میدان به صورت مرحله به مرحله انجام می گیرد، به طوری که در مرحله اول 300 میلیون فوت مکعب گاز تولید خواهد شد.

تحمیل تاخیر در توسعه مشترک میدان فروزان توسط انگلیسی ها

وی در رابطه با توسعه میدان مشترک فروزان توضیح داد: در طرح توسعه جدید این میدان طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دو سکوی دریایی تولید و اسکان پیش بینی شده است.

زارعی با اشاره به ارسال 250 میلیون فوت مکعب گاز فروزان به جزیره خارک برای تامین خوراک ان جی ال تصریح کرد: پیش از این توسعه میدان فروزان با تاخیرهایی همراه بود که یکی از دلایل آن حضور یک شرکت انگلیسی در این پروژه بود.

مجری طرحهای دریایی شرکت پتروایران افزود: اما هم اکنون با استخدام یک مشاور آسیایی اروپایی طرح توسعه میدان در حال انجام است.

وی با بیان اینکه طرح توسعه میدان فروزان شامل 2 EPC است، یادآور شد: هم اکنون مهندسی EPC2 ، حدود 90 درصد، بخش خرید کالا 80 درصد پیشرفت داشته که پیش بینی می شود ظرف 30 ماه آینده این طرح تکمیل شود.

افزایش برداشت قطری ها از نفت لایه های پارس جنوبی

مجری طرحهای دریایی شرکت پتروایران همچنین در رابطه با طرح توسعه لایه های نفتی پارس جنوبی بیان کرد: هفته گذشته نصب جکت به پایان رسیده و بلافاصله قرار است دکل حفاری به منطقه اعزام شود.

وی در رابطه با مشکلات ایجاد شده در خرید کشتی چند منظوره FPSO اظهار داشت: هم اکنون مذاکره با چند شرکت در حال انجام بوده و شرکت ملی نفت نیز در آخرین مذاکرات صورت گرفته اعلام کرده مشکلی در تامین مالی خرید این کشتی 300 میلیون دلاری ندارد.

زارعی با بیان اینکه امکان تولید 35 هزار بشکه نفت از این میدان مشترک با قطر وجود دارد، بیان کرد: اما در حال حاضر میزان تولید نفت قطری ها در میدان شاهین (طرف مشترک لایه های نفتی پارس جنوبی) بیش از ایران است.

این مقام مسئول با بیان اینکه 90 درصد این میدان مشترک در کشور قطر قرار گرفته است، بیان کرد: تنها دامنه این مخزن نفتی مشترک در ایران قرار دارد.