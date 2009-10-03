حجت الاسلام سید رضا اکرمی، نماینده مردم تهران و عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح برخی از اعضای فراکسیون اصولگرایان برای عدم امکان ریاست هم زمان رئیس مجلس بر فراکسیون اکثریت و بررسی آن در جلسه روز دوشنبه این فراکسیون اظهارداشت: طرح چنین مباحثی بیشتر شبیه به شوخی است، چون چنین امکانی وجود ندارد و اعضا با اینگونه موضوعات مخالفند.

وی افزود: بر خلاف سخنان عده ای همانطور که پیش از این هم از سوی شخص آقای حداد عادل مطرح شده وی نه قصد کاندیداتوری در انتخاب رئیس فراکسیون اصولگرایان را دارد و نه زمینه برای ریاست دیگر افرادی که بعضا از آنها نام برده می شود، وجود دارد.

اکرمی با تاکید بر اینکه بنده موافق ریاست دوباره آقای لاریجانی بر فراکسیون اصولگرایان هستم، تصریح کرد: آقای لاریجانی هیچگونه تصمیمی برای کناره گیری از ریاست فراکسیون اصولگرایان ندارد و بسیاری از اعضای فراکسیون هم موافق وی هستند و رئیس مجلس را بهترین گزینه برای ریاست فراکسیون اکثریت می دانند.

وی ادامه داد: در دوره گذشته اصلا آقای لاریجانی قصد نداشت برای ریاست فراکسیون اصولگرایان کاندیدا شود بلکه خود اعضای فراکسیون بودند که به وی اصرار کردند تا برای اقتدار بیشتر فراکسیون اصولگرایان در انتخابات رئیس فراکسیون اصولگرایان شرکت کند و البته با اکثریت آراء وی را به عنوان رئیس فراکسیون انتخاب کردند ، آقای لاریجانی هم در دوره ریاست خود بر این فراکسیون عملکرد مثبت و قابل قبولی داشته است.

این نماینده مجلس در پایان خاطر نشان کرد: بنده معتقدم آقای لاریجانی بار دیگر به عنوان رئیس فراکسیون اکثریت انتخاب خواهد شد.