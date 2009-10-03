وزارت دفاع انگلیس مسئول رفتار اسفناک نظامیان بریتانیایی در عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، سه قاضی ارشد انگلیسی در دادگاه عالی بریتانیا وزارت دفاع این کشور را به نقض قوانین کاری و پنهان کردن اطلاعات مهم درباره بدرفتاری سربازان انگلیسی در عراق در سال 2004 متهم کردند.

این قضات انگلیسی همچنین از وزارت دفاع این کشور به دلیل عدم انجام تحقیقات گسترده درون سازمانی درباره اتهام قتل و شکنجه غیرنظامیان عراقی توسط سربازان انگلیسی انتقاد کرده اند.

روزنامه گاردین در شماره امروز خود نوشت : وکلای عراقی از وزارت دفاع خواسته بودند تحقیقات گسترده ای در خصوص قتل و شکنجه تعدادی از غیرنظامیان عراقی انجام دهد اما وزارت دفاع از انجام مسولیت خود سر باز زده بود.

دولت انگلیس در ماه ژوئن مجبور شد براساس درخواست دادگاه عالی این کشور دستور انجام تحقیقات کامل درباره مرگ 20 غیرنظامی عراقی در شهر "مجار الکبیر" در سال 2004 را صادر کند.

بازماندگان این 20 عراقی در شکایتی به دادگاه عالی انگلیس خواستار انجام این تحقیقات شده بودند. آنان می گویند نیروهای انگلیسی پس از شکنجه 20 غیرنظامی عراقی در یک پایگاه انگلیسی در استان میسان آنان را کشته اند.

یکی از این پرونده ها مربوط به "بها موسی" شهروند غیرنظامی عراقی است که پس از ساعتها شکنجه توسط سربازان انگلیسی در سال 2003 به قتل رسید.