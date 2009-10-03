ساماندهی 18 گلزار شهدا در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی گلزارهای شهدای مازندران در استانداری افزود: در هفته بسیج 15 گلزار شهدای مازندران ساماندهی می شود.

وی بیان داشت: در توسعه برنامه ها بحث استفاده از زمان باید به درستی لحاظ شود در غیر اینصورت کاربردی نخواهد شد.

حمید علی صمیمی، رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران نیز در سخنانی اظهار داشت: در هفته دولت و دفاع مقدس 18 گلزار شهدا و 401 مزار با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 21 میلیون تومان ساماندهی شد.

وی افزود: ساماندهی 15 گلزار شهدای مازندران به سازمان جهاد کشاورزی واگذار شد که تاکنون 12 گلزار شهدا در هفته دفاع مقدس رونمایی شد.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران اظهار داشت: از سوی شرکت گاز مازندران گلزار هشت شهید روستای کلاردشت در مدت شش ماه با اعتباری بالغ بر 945 میلیون ریال ساماندهی شد.

وی با اشاره به اینکه روستاهایی که دارای طرح هادی هستند با مشارکت بنیاد مسکن ساماندهی می شوند، تصریح کرد: تاکنون 71 روستای مازندران دارای طرح هادی شدند که از سوی بنیاد مسکن گلزار شهدا یک روستا در حال ساماندهی شدن است.

علی صمیمی گفت: آبرسانی گلزار شهدا در روستاها با همکاری آب و فاضلاب روستایی بوده و افزود: روستاهایی که دارای آب شرب هستند از سوی آب فاضلاب روستایی به گلزار شهدای آنان آبرسانی می شود.

وی بیان داشت: ساماندهی گلزار شهدای سفید چال گلوگاه به دلیل تاریخی بودن از اعتبارات ملی بهره مند می شوند وطرح مصوبی هم برای ساماندهی گلزار شهدای ناتل در منطقه غرب استان صورت گرفته است.

صمیمی با بیان اینکه کار برق رسانی گلزار شهدای مازندران از سوی برق منطقه ای استان انجام می شود،خاطر نشان کرد: برق رسانی گلزار شهدا به طور متوسط بالغ بر چهار میلیون تومان اعتبار نیاز دارد و مقرر شد تمام برق رسانی ها به طور رایگان از سوی شرکت برق منطقه ای ساماندهی شود.