هیئت بازبین جشنواره تئاتر عروسکی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد ذوالفقاری، آزاده انصاری و زهره بهروزی‌‌نیا آثار جشنواره یازدهم تئاتر عروسکی دانشجویان را بازبینی می‌‌کنند. نمایش‌های دانشگاههای شهرستانی به صورت فیلم ارائه می‌‌شود و هیئت بازبین پس از دیدن فیلم این نمایش‌ها در تاریخ 25 تا 26 مهرماه نمایش‌های برگزیده را انتخاب می‌‌کنند.

آثار بخش تهران نیز به صورت تفکیک شده و جداگانه از 27 مهر تا 6 آبان‌ماه در دانشکده‌های هنرهای زیبا، سینما تئاتر، تربیت مدرس و دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی مورد بازبینی قرار می‌گیرند. نتیجه نهایی ارزیابی هیأت بازبینی تا 10 آبان ماه اعلام می‌شود. یازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویان ایران 7 تا 14 آذرماه در تهران برگزار می‌شود.