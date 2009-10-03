هیئت بازبین جشنواره تئاتر عروسکی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد ذوالفقاری، آزاده انصاری و زهره بهروزینیا آثار جشنواره یازدهم تئاتر عروسکی دانشجویان را بازبینی میکنند. نمایشهای دانشگاههای شهرستانی به صورت فیلم ارائه میشود و هیئت بازبین پس از دیدن فیلم این نمایشها در تاریخ 25 تا 26 مهرماه نمایشهای برگزیده را انتخاب میکنند.
آثار بخش تهران نیز به صورت تفکیک شده و جداگانه از 27 مهر تا 6 آبانماه در دانشکدههای هنرهای زیبا، سینما تئاتر، تربیت مدرس و دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی مورد بازبینی قرار میگیرند. نتیجه نهایی ارزیابی هیأت بازبینی تا 10 آبان ماه اعلام میشود. یازدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی دانشجویان ایران 7 تا 14 آذرماه در تهران برگزار میشود.
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