45 میلیارد ریال برای تهیه شیر در مدارس لرستان هزینه شد

غلامرضا نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش به خاطر حفظ و ارتقا سطح سلامت دانش آموزان برنامه ریزی های خوبی داشته است.

وی تصریح کرد: استان لرستان تنها استان در سطح کشور است که در سال گذشته به جای 70 نوبت توزیع شیر حدود 82 نوبت شیر در مدارس این استان توزیع شده است.

معاون پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش استان لرستان یادآور شد: برای تهیه و توزیع شیر در مدارس استان امسال نیز به گونه ای برنامه ریزی شده که در کلیه مدارس ابتدایی، پیش دبستانی، راهنمایی، مدارس ابتدایی و راهنمایی غیر انتفاعی و مدارس متوسطه شبانه روزی شیر توزیع می شود.

نوری زاده خاطر نشان کرد: هر دانش آموز در طول هفته باید سه نوبت و در هر نوبت 200 سی سی شیر درفات کند.

وی ادامه داد: با این احتساب این امر در طول سال تحصیلی 70 نوبت و در مجموع 14 لیتر شیر برای هر دانش آموز در نظر گرفته شده است.