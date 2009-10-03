واحدهای صنعتی غیرفعال گلستان ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند ظهر شنبه در کمیته توانمندسازی بنگاههای اقتصادی زودبازده در شهرک صنعتی علی آباد کتول افزود: در یکماه آینده شهرکهای صنعتی که هیئت امنا ندارند انتخابات هیئت امنا صورت گیرد تا برخی مشکلات زیرساختی و ظاهری شهرکها رفع شود.

وی اظهار داشت: این کمیته که به منظور بررسی مشکلات و معضلات تولید کنندگان بخش صنعت تشکیل شد.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: از این پس به واحدهایی که در شهرکهای صنعتی اشباع شده باشند، مجوز نمی دهیم.

وی افزود: واحدهای صنعتی که معوقه های خود را پرداخت کنند برای اخذ وامهای کافی به بانکهای صنعت و معدن و سایر بانکها معرفی می شوند.

شهرک صنعتی علی آبادکتول در مساحت 70 هکتار زمین و بیش از 80 واحد صنعتی و کارگاه دارد.