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۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۲

واحدهای صنعتی غیرفعال گلستان ساماندهی می شود

واحدهای صنعتی غیرفعال گلستان ساماندهی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: با هماهنگی ایجاد شده با بانک مرکزی به منظور فعالسازی واحدهای صنعتی غیرفعال این واحدها با در اختیار گذاشتن سرمایه در گردش ساماندهی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند ظهر شنبه در کمیته توانمندسازی بنگاههای اقتصادی زودبازده در شهرک صنعتی علی آباد کتول افزود: در یکماه آینده شهرکهای صنعتی که هیئت امنا ندارند انتخابات هیئت امنا صورت گیرد تا برخی مشکلات زیرساختی و ظاهری شهرکها رفع شود.

وی اظهار داشت: این کمیته که به منظور بررسی مشکلات و معضلات تولید کنندگان بخش صنعت تشکیل شد.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: از این پس به واحدهایی که در شهرکهای صنعتی اشباع شده باشند، مجوز نمی دهیم.

وی افزود: واحدهای صنعتی که معوقه های خود را پرداخت کنند برای اخذ وامهای کافی به بانکهای صنعت و معدن و سایر بانکها معرفی می شوند.

شهرک صنعتی علی آبادکتول در مساحت 70 هکتار زمین و بیش از 80 واحد صنعتی و کارگاه دارد.

کد مطلب 957395

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