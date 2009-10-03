آثار پذیرفته شده بخش رادیویی و تلویزیونی تئاتر رضوی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از میان 66 اثر شرکت کننده در جشنواره هفتم تئاتر رضوی هیئت انتخاب این بخش متشکل از محمود زنده‌نام، رحمان سیفی‌آزاد و نادر برهانی‌مرند چهارده نمایش رادیویی و تلویزیونی را جهت حضور در بخش مسابقه جشنواره انتخاب کرد.

نمایش‌های "زیارت" مهدی شهداد از اصفهان، "خدای عشق‌آفرین" مهران ارگانی از اصفهان، "مثل آواز خدا" فرشاد احمدی دستگردی از اصفهان، "یا ضامن آهو" رضا بحرایی از کرمانشاه،‌ "گوهر عشق" محمدحسین محمدی از خراسان رضوی و "هفت سفر رنج" رضا اکبر از ساری از جمله آثار پذیرفته شده در این بخش هستند.



همچنین نمایش "در انتظار غریب" رحمان قدمی از ساری، "آدم‌ها و کبوترها" اسد‌الله احمدی از خرم‌آباد، "خورشید کاروان" فرهاد درودگر از تهران، "پیر مراد" سیدمحمد محمدی از اراک،‌ "هزاران صبح تا خورشید" زهرا اسماعیلی کردانی از چهارمحال بختیاری، "ماه معصوم" کوروش زارعی از قم، "خورشید خراسان" ژاله علو از تهران و "مسافر غریب" مجید حمزه از تهران دیگر آثار پذیرفته بخش نمایش‌های رادیویی و تلویزیونی جشنواره تئاتر رضوی هستند.

هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر رضوی از 28 مهر تا 2 آبان‌ماه همزمان با میلاد خجسته امام رضا (ع) در تهران برگزار می‌شود.