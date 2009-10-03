پانزدهمین جشنواره نمایش عروسکی کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه در این مراسم اظهار داشت: نمایش عروسکی واسطه عمیق هنری برای انتقال مفاهیم ارزشی به کودکان است.

رضا موزونی در ادامه با بیان اینکه نمایش عروسکی تاثیرگذاری زیادی به روی کودکان دارد، گفت: امروز جهان به اهمیت نمایش عروسکی پی برده به همین دلیل در بسیاری از پیامهای بازرگانی برای معرفی بهتر کالا از نمایش عروسکی استفاده می شود.

وی با اشاره به اینکه ویژگی منحصر به فرد این جشنواره حضور کودکان به عنوان عروسک گردانان است، گفت: در این جشنواره 300 عروسک گردان کودک حضور دارند و سعی شده است مربیان تنها نقش راهنما را ایفا کنند.

موزونی در خصوص مراحل مختلف این جشنواره گفت: در مرحله مقدماتی این جشنواره 30 نمایش عروسکی حضور داشتند که در نهایت 15 نمایش به مرحله جشنواره استانی راه پیدا کرد که از این نمایشها سه نمایش به جشنواره نمایش عروسکی کشور معرفی می شوند.

وی با بیان اینکه در این جشنواره از روشهای سایه ای، میله ای، دستکشی، ماورایی و بن راکو استفاده شده است، گفت: در این جشنواره نمایشهای عروسکی دوستی گرگ و گله، عنکبوت و تارش، جنگل پرماجرا، شیر بی یال و دم، لاک پشت خوشبخت، افسانه رویین تن، زرد و اله، رفته پنیر بیاره، کلاغ تشنه، عروسک باران، خروسها، خواب مراد، بالا بالا تا ستاره، خواب طلایی طی دو روز اجرا خواهند شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه در خصوص برنامه های جنبی این جشنواره نیز اظهار داشت: برگزاری نشست تخصصی با حضور کارشناس هنرهای نمایش مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور از جمله برنامه های جنبی این جشنواره است که از فردا برگزار می شود.

مراسم افتتاحیه این جشنواره با حضورمدیر کل دفتر امور بانوان استانداری، عادل بزدوده خالق عروسک زی زی گولو، کودکان و جمعی از هنرمندان کرمانشاهی برگزار شد.