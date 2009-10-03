بوستان آموزش ترافیک به کودکان در زنجان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از این بوستان گفت:‌ این بوستان در زمینی به مساحت دو هزار و 500 مترمربع و اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال بامشارکت اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان و شهرداری خرمدره در قسمتی از پارک جنگلی این شهر احداث شده است.

عبدالحسین علی اکبری افزود: مراحل تهیه زمین، زیرسازی، ‌جدول کشی، آسفالت ریزی، ‌ایجاد کلاسهای آموزشی، انبار و حصارکشی بوستان توسط شهرداری خرمدره انجام شده و کلیه امکانات و تجهیزات کمک آموزشی نیز اعم از تابلوهای راهنمایی و رانندگی،‌ خودروهای آموزشی،‌ دوچرخه، ‌میز و صندلی دانش آموزان و مربیان، رایانه و "ال سی دی" توسط اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان تهیه شده است.

وی ادامه داد:‌ آموزش، یکی از مهمترین مسائل و عوامل در رفع مشکلات ترافیک و ارتقای ایمنی است و در این میان احداث بوستانهای آموزش ایمنی و ترافیک نقش موثری در آموزش علمی و عملی این گونه مباحث برای کودکان و نوجوانان دارند.

علی اکبری افزود: ‌ پارکهای آموزش ترافیک،‌ شبیه سازی محیط واقعی ترافیک هستند که در آن راهها، پیاده روها و خیابانها، علایم راهنمایی و رانندگی و ‌چراغ راهنمایی در مقیاس کوچکتر طراحی و نصب میشود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت:‌ با توجه به تاثیرگذاری آموزشهای علمی و نظری در ارتقای آگاهی و دانش ایمنی، عبور و مرور و تغییر در رفتار ترافیکی کودکان و نوجوانان در مواجهه با مسائل ترافیکی، احداث بوستانهای آموزش ترافیک نقش به سزایی دارد.

علی اکبری افزود: اداره کل حمل و نقل و پایانه های این استان در زمان حاضر آمادگی لازم را جهت مشارکت در احداث بوستان آموزش ترافیک به کودکان در سطح کلیه شهرهای استان زنجان دارد.