به گزارش حبرنگار مهر در اهواز، حفاری این چاه پس از انجام موفق حفاری و تعمیر پنج حلقه چاه دیگر کلید خورد و قرارداد این شرکت با سازمان انرژی ها نو ایران (سانا) وابسته به وزارت نیرو بسته شده و در قالب این قرارداد در مجموع 18 حلقه چاه شامل 10 حلقه توسعه ای ، چهار حلقه توصیفی و چهار حلقه تزریقی در منطقه حفاری خواهد شد.



با توجه به سردسیر بودن و زمستان های سخت منطقه برای این که بتوان در چنین شرایط جوی کار انجام شود، دکل پوشیده و اردوگاه مسقف و برای کارکنان لباس های مخصوص تدارک دیده شده است.

حفاری در این منطقه از اردیبهشت 1387 شروع شده و مدت پیش بینی شده برای اتمام کار 48 ماه است.

شرکت ملی حفاری ایران پیش از این در سال 1380 برای سانا یک حلقه چاه اکتشافی و 2 حلقه تزریقی حفاری کرده بود که عمق چاه اکتشافی 3 هزار و 170 متر است و کسب نتایج دلخواه زمینه انعقاد و اجرای قرار داد جدید را فراهم آورد.

چاه های ژئوترمال هیچ گونه آلودگی زیست محیطی ندارند و بخار تولیدی از آنها علاوه بر کاربرد در نیروگاه تولید برق و راه اندازی توربین بخار برای گرمایش واحدهای مسکونی نیز قابل استفاده است.

تا کنون در ایران 14 نقطه دارای پتانسیل انرژی زمین گرمایی شناسایی شده که نخستین مورد آن منطقه سبلان محسوب می شود.

حفاری این چاه ها نخستین تجربه حفاران شرکت ملی حفاری است که تا پیش از این تخصص حفاری بر روی چاه های نفت و گاز را تجربه داشتند.