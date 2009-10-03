ری شهری با وزیر کشور ساحل عاج دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ری شهری در این ملاقات که سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در آن حضور داشت اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده است تا باهمه کشورها روابط خوب و صلح آمیزی داشته باشد.

وی افزود: خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ظرفیت های علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی فراوانی در کشور ما ایجاد شد و این آمادگی وجود دارد که این ظرفیتها در اختیار کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای اسلامی و آفریقایی قرار گیرد.

ری شهری گفت: البته دشمنان، مطامعی در کشورهای مستقل دارند و به خاطر دستیابی به منافعشان تلاش می کنند با ایجا شکاف و اختلاف مانع چنین حرکتی شوند ولی هوشیاری مردم تا کنون مانع تحقق اهداف پلید آنها شده است. همچنین در جریان دستیابی ایران به انرژی صلح آمیزهسته ای دشمنان در تلاشند با غوغاسالاری، کشورهای دیگر را از ایران بترسانند و مانع رشد و شکوفایی علمی کشورهای اسلامی شوند، لیکن مردم ایران با پیروی از رهبر فرزانه و مقاوم خود ایستاده و مصمم به دستیابی به اهداف نهایی خود هستند.

وی افزود: همان گونه که شما می دانید در انتخابات ریاست جهوری نزدیک به 85 درصد مردم ایران شرکت کردند. طبیعی است که با داشتن چنین پشتوانه مردمی، ایران نیاز به سلاح اتمی ندارد خصوصاً اینکه اسلام نیزبه ما اجازه استفاده از سلاح های کشتار جمعی را نمی دهد. این در حالی است که آنان خود دارای زرادخانه های اتمی هستند.

نماینده ولی فقیه در حج و زیارت خاطرنشان کرد: نخستین حرف را در جهان امروز، علم می زند نه سلاح هسته ای، امروز مهمترین امتیاز جوامع پیشرفته رشد علمی است و دشمنان نمی خواهند مسلمانان به رشد علمی دست یابند.

وی افزود: حقیقت مطلب این است که جمهوری اسلامی ایران تاوان ایستادگی خود در برابر ابرقدرت ها و تکیه بر استقلال خویش را می پردازد.

ری شهری سپس با توجه به تلاشهای گسترده جمهوری اسلامی ایران درزمینه حج اعلام آمادگی کردند تا دولت ساحل عاج را در بهره گیری از تجربیات حج جمهوری اسلامی ایران یاری دهند.

« دزیره تاگرو » وزیرکشور ساحل عاج نیز ضمن ابراز خرسندی از دیدار با ری شهری اضافه کرد: ما مسائل و مباحث میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای غربی را عمیقاً پیگیری می کنیم و باور داریم که این مسائل دیر یا زود کشور ما را نیز در بر خواهد گرفت چرا که هر زمان ما بخواهیم قدرتمند شویم با مشکلاتی شبیه آنچه شما دارید روبرو خواهیم شد.

وی ضمن ستایش مقاومت مردم و مسئولان جمهوری اسلامی ایران گفت: مبارزه و تلاش جمهوری اسلامی ایران برای حفظ استقلال و آزادی و نیز دستیابی به عدالت، یک تلاش مثبت و ستودنی است.

وی افزود: من همیشه تحت تاثیر تمدن کهن ایرانی بوده ام و لذا این آمادگی را داریم تا از قوت و قدرت و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در راه رشد و پیشرفت کشورمان استفاده کنیم.