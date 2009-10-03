یک میلیارد ریال به دانش آموزان محروم مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عبدالوحید فیاضی ظهر شنبه در جلسه شورای معاونان سازمان در ساری افزود: این اعتبار هم اکنون در مدارس مازندران بین دانش آموزان واجد شرایط توزیع شد.

وی از شناسایی تعداد 58 هزار دانش آموز محروم در مدارس مازندران خبر داد و افزود: با هدف محرومیت زدایی این دانش آموزان مورد حمایت مالی قرار می گیرند.

فیاضی با تاکید بر استمرار حمایت مالی از دانش آموزان کم بضاعت مالی در طول سال تحصیلی افزود: دولت برای زدودن غبار محرومیت در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عزم قاطع دارد.

وی افزود: با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان آموزش و پرورش کمکهای دانش آموزان مناطق محروم مازندران در اسرع وقت بین آنها توزیع می شود.