  1. استانها
  2. مازندران
۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۲

یک میلیارد ریال به دانش آموزان محروم مازندران اختصاص یافت

یک میلیارد ریال به دانش آموزان محروم مازندران اختصاص یافت

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید یک میلیارد ریال اعتبار برای کمک به دانش آموزان کم بضاعت مازندران اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عبدالوحید فیاضی ظهر شنبه در جلسه شورای معاونان سازمان در ساری افزود: این اعتبار هم اکنون در مدارس مازندران بین دانش آموزان واجد شرایط توزیع شد.

وی از شناسایی تعداد 58 هزار دانش آموز محروم در مدارس مازندران خبر داد و افزود: با هدف محرومیت زدایی این دانش آموزان مورد حمایت مالی قرار می گیرند.

فیاضی با تاکید بر استمرار حمایت مالی از دانش آموزان کم بضاعت مالی در طول سال تحصیلی افزود: دولت برای زدودن غبار محرومیت در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عزم قاطع دارد.

وی افزود: با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان آموزش و پرورش کمکهای دانش آموزان مناطق محروم مازندران در اسرع وقت بین آنها توزیع می شود.

کد مطلب 957407

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها