تصویربرداری " خواستگاران " آغاز شد

شهابی به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری فیلم ویدئویی "خواستگاران " جمعه در منطقه ولنجک آغاز شد و تعدادی از بازیگران مقابل دوربین رفتند .بازی جلیل فرجاد در این فیلم از فردا شروع میشود.
"خواستگاران" در قالب طنز ساخته میشود و داستان آن براساس شرط پدری ثروتمند برای تعدادی از خواستگاران دخترش مبنی بر هفت روز زندگی در کنار یکدیگر و تلاش برای به دست آوردن جواب مثبت دختر شکل میگیرد که قبول این شرط منجر به اتفاقاتی در طی داستان میشود.
جلیل فرجاد، مونا فرجاد، مینا احمدوند، فریبرز معظمی، علی شبخیز، سهراب سجادیان، امیر پورکیان، داریوش رحیمزاده، ایرج مقیمی، سعید محمودی ، آزیتا رایجی، محمد کارهمت، محسن حسینی، فردین پاک نهاد و مریم سلطانی بازیگران این فیلم هستند.
عوامل این فیلم عبارتند از علاءالدین لنگرلو مدیر تصویربرداری، علیرضا نویننژاد صدابردار، بهاره انصاری، شهرام جلالی طراح صحنه ولباس، صوفیا نساجی طراح گریم، حامد حسینی دستیار وبرنامهریز، د. رحیمزاده مدیر تولید، آ.رایجی منشی صحنه، ح. شهابی تهیهکننده.
حسین شهابی فیلمهای ویدئویی "روزهفتم"، "سایهها"، "راز"، "شبح" ، "عکس " و" فراری" را کارگردانی کرده است.
