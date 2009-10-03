مدارس چهارمین جاده زیبای جهان داغدار کوچ دانش آموزان/ تعطیلی 40 مدرسه

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دانش آموزان طی سه ماه تابستان هر چند روزهای لذت بخشی را می گذرانند اما آنها که کوچکترند برای بازگشایی روز شماری می کنند اما شکی نیست که مدارس هم در انتظارند آمدن بچه ها هستند و اصولا با وجود آنهاست که معنا می یابند

هم اکنون در اقصی نقاط کشور مدارس میزبان دانش آموزانی هستند که با عشق و علاقه در فصل تابستان ثبت نام و برای سال تحصیلی جدید خود را آماده کردند.

اما در این میان مدارسی هستند که به رغم وجود امکانات و تجهیزات اولیه، در انتظار هیاهوی دانش آموزان سوت و کور مانده اند و در سال تحصیلی جدید رونقی ندارند و این موضوع از آن عجایب است چرا که برخی نقاط کشور مدارس دارای تجیهزات و ساختمان سالم ندارند و در این سو مدارسی با امکانات خالی مانده اند!

اکثر مدارس بخش آسارای کرج در این روزها شاهد جای خالی دانش آموزان هستند و منتظرند تا فردی از راه برسد و دانش آموزان کوچ کرده را به روستا و مدرسه خود بازگرداند.

این روزها چهارمین جاده زیبای جهان در حسرت روزهای خوب حضور هرچند اندک دانش آموزان لحظه شماری می کند به این امید که شرایطی فراهم شود و این دانش آموزان بازگردند.

کمبود امکانات در بخشهای مختلف فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و درمانی و ... در روستاهای جاده چالوس مردم این مناطق را بر آن داشته تا به کلانشهر کرج و شهرهای اقماری آن که امکانات به نسبت مطلوبتری داشتند، مهاجرت کنند که این امر در عین حال باعث افزایش نرخ مهاجرت در این کلانشهر نیز شده است.

دانش آموزان ساکن روستاهای جاده چالوس نیز وقتی با عزم جدی خانواده های خود برای مهاجرت به شهرها مواجه شده اند، چاره ای جز دل کندن از جاده زیبای چالوس و خاطرات زیبای خود در مدارس این جاده را نداشته و مجبور شده اند زندگی در کلانشهری پر از معضلات را بپذیرند.

بازسازی و نوسازی دیر هنگام مدارس جاده چالوس عامل مهاجرتها

طی چندین سال گذشته به دنبال افزایش شمار خانوارهای روستایی در جاده چالوس، تعداد دانش آموزان این منطقه در مقاطع مختلف تحصیلی نیز افزایش یافت که این امر بازسازی و نوسازی مدارس دایر در روستاها را می طلبید که متاسفانه این اقدام به صورت مطلوب و در زمان خودش انجام نشد.

به طور کلی می توان گفت پیشرفت در این منطقه به صورت همه جانبه انجام نگرفته و متاسفانه در زمینه های رفاهی و فرهنگی امکانات خوبی فراهم نشده است.

به دنبال کم توجهی ها و به رغم سرمایه گذاری آموزش و پرورش در این جاده و روستاهای آن، هم اکنون اکثر روستاها خالی از سکنه شده و به تبع آن مدارس خالی از دانش آموز و بی رونق شده اند.

زمانی دانش آموزان این روستاها هرچند تعدادشان اندک بود اما در آرزوی دایر شدن مدرسه بودند، اما مدارس زمانی دایر شدند که دیگر دانش آموزی باقی نمانده بود!

هم اکنون مدارس این جاده دایر شده اند اما سایر کمبودها در چهارمین جاده زیبای جهان و در چند کیلومتری پایتخت، موجبات مهاجرت به شهر را فراهم کرده و باعث شده مدارسی که با زحمت فراوان دایر شده اند، بلا استفاده بمانند.

برخی دانش آموزان چالوسی مدارس کرج از این وضع بسیار نگرانند چرا که روزهای دانش آموزی خود در جاده چالوس را به سختی گذراندند و برخی از آنها عنوان می کنند حاضرند به روستاهای خود بازگردند و به چالوسی خود ببالند اما سایر امکانات زندگی در این جاده فراهم نیست و البته پرداختن به آنها قصد این گزارش نیست.

شماری از این دانش آموزان نیز که مقطع ابتدایی تحصیل خود را در روستا گذرانده اند و هم اکنون با مهاجرت به کلانشهر کرج در مقاطع دبیرستان و پیش دانشگاهی مشغول تحصیلند حاضرند رنج سفرهای روزانه به اقصی نقاط شهر را تحمل کنند اما به روستای بدون امکانات رفاهی و فرهنگی خود باز نگردند چون خواسته آنها از زندگی فقط مدرسه و تحصیل نیست بلکه به امکانات مختلف به خصوص در فصل زمستان نیز نیاز دارند.

با وجود این امر باید به یاد داشته باشیم که هم اکنون در برخی روستاهای کشور مناطقی هستند که دانش آموزان آن در مدارس کپری درس می خوانند و از عدم وجود امکانات و تجهیزات رنج بسیار می برند اما مدارس جاده چالوس با امکانات مطلوب همچنان منتظر دانش آموزان هستند.

مهمترین مشکل مدارس جاده چالوس نبود دانش آموزان است

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرج در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مهمترین مشکل مدارس جاده چالوس نبود دانش آموز است چون اکثر خانواده های روستایی به شهر و شهرهای اقماری کلانشهر کرج مهاجرت کردند.

اکبر حلیمی یادآور شد: حدود 80 کیلومتر از جاده چالوس در شهرستان کرج و بخش آسارا قرار گرفته و مدارس زیادی تحت پوشش اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرج در آن احداث شده است.

وی اعلام کرد: در مجموع طی پنج سال گذشته این ناحیه 90 هزار دانش آموز تحت پوشش داشت که هم اکنون به 49 هزار دانش آموز کاهش یافته است و این امر باعث یک شیفته شدن و تعطیلی مدارس شماری از مدارس این جاده شده است.

غیرفعال و تخلیه شدن 40 مدرسه جاده چالوس/تعطیلی تنها دبیرستان شبانه روزی آسارا

این مسئول خاطرنشان کرد: طی تابستان به دلیل عدم ثبت نام دانش آموزان و مهاجرت خانواده ها به شهر، 40 مدرسه این محدوده غیرفعال و تخلیه شدند که در این راستا طی تعامل با شورای شهر و روستا، این مدارس به صورت موقت به حسینیه و هیئت مذهبی تبدیل شده است.

حلیمی بیان داشت: دبیرستان شبانه روزی شهید صالحی منطقه پورکان جاده چالوس که تنها دبیرستان شبانه روزی این منطقه است، نیز به دلایل ذکر شده تعطیل شد و دانش آموزان شبانه این مرکز به مجتمع راهنمایی و دبیرستان شهدای جاده چالوس منتقل شدند و دانش آموزان روزانه هنوز در این مرکز تحصیل می کنند.

یکی از عمده ترین علل مهاجرت روستاییان این جاده که یکی از زیباترین و چهارمین جاده زیبای جهان به حساب می آید، کمبود امکانات است که در این راستا خانواده ها مجبور به مهاجرت شده اند.

مهاجرت خانوارهای روستایی به شهر علاوه بر افزایش نرخ مهاجرت، ارائه امکانات به دانش آموزان شهری را کاهش می دهد چون تعداد و جمعیت دانش آموزان افزایش می یابد و در نتیجه ارائه امکانات و خدمات کاهش.

در این راستا به نظر می رسد که مسئولان در نهادها و سازمانهای ذیربط باید با برنامه های منسجم و دقیقتر به گونه ای برنامه ریزی کنند تا ضمن توزیع درست بودجه و اعلام نیازمندیها و تعادل توزیع بودجه در همه بخشها، کسی در نقطه ای دچار ناهماهنگی نشود.

امروز در سایه بی تدبیری و عدم همه جانبه نگری در حالی 40 مدرسه آماده و مجهز جاده چالوس به حسینیه و هئیت مذهبی تبدیل شده اند که بسیاری از دانش آموزان ایرانی محتاج تنها یک سقفند تا بی دغدغه آفتاب و باران درس بخوانند.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد نقاطی مانند جاده چالوس به ساکنان و هیاهوی انسانهای ساکن در آن است که می توانند جاده چالوس باشند هر چند که انسانها معضلاتی نیز برای طبیعت دارند اما بی شک اگر در نقاطی مثل جاده چالوس ساکنان محلی نباشند دیگر چیزی از آن باقی نخواهد ماند.

در این راستا به نظر می ر سد مسئولان ارشد کرج و استان می توانند با اتخاذ تدابیری مانند تشویق کسانی که به روستاهای جاده چالوس بازمی گردند یا کمک هزینه تحصیلی و ... نیز فراهم کردن سایر امکانات زندگی زمینه های بازگشت مهاجران چالوسی به شهر و دیارشان را فراهم سازند تا سرمایه های ملی مملکت اینگونه هدر نروند.