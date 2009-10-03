52 پروژه آموزشی - فرهنگی در بوشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، احمد احمدنیا بعداز ظهر شنبه در مراسم افتتاح مدرسه شهید کازرونی برازجان افزود: این پروژه‌ ها شامل فضاهای اداری، پشتیبانی، کارگاهی، نمازخانه، سالنهای ورزشی و کتابخانه است.

وی اظهار داشت: جهت اجرای این فضاهای آموزشی و فرهنگی اعتباری بالغ بر 18 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی استانی و خیرین احداث شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: علاوه بر 52 پروژه آموزشی، فرهنگی بهره برداری شده 350 فضای جانبی نیز در کنار این پروژه های احداث شده است.

احمدنیا افزود: با بهره برداری از این فضاها نزدیک به 45 هزار متر مربع به مجموعه فضاهای آموزشی استان اضافه شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری 10 پروژه آموزشی با 46 کلاس درس با زیربنای شش هزار مترمربع و با ارزش 2.5 میلیارد تومان با مشارکت خیرین به بهره برداری می رسد.

مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان بوشهر در خصوص مدرسه شهید کازرونی برازجان نیز گفت: این واحد آموزشی در دو طبقه و 10 کلاس درس شامل مجموعه سرویس‌ های بهداشتی و سرایداری، نمازخانه، سالن پشتیبانی و کارگاهی چند منظوره می باشد.

وی افزود: مدرسه شهید کازرونی برازجان با زیر بنای هزار و 500 متر مربع و دو هزار و 500 مترمربع عرصه و حیاط، 200 متر طول دیوارکشی با اعتبار بالغ بر 700 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی است.