فاقد شرایط تصدی پست استانداری هستم/اجازه سهم خواهی در سمتهای دولتی را نمی دهیم

اکبر غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شایعات مربوط به احتمال تغییر مدیریت ارشد استان افزود: اصولاً صحبتی درباره تغییر وتحول در مدیریت ارشد آذربایجان شرقی صورت نگرفته است.

وی همچنین با اشاره به احتمال برکناری یا جابجایی مسئولیت وی در استانداری آذربایجان شرقی گفت: با قوت تمام در معاونت سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی مشغول خدمت هستم.

غفاری اضافه کرد: مسائل مطرح شده درباره تغییر وتحولات در مدیریت ارشد آذربایجان شرقی مربوط به گمانه زنیهای رسانه ای برخی سایت های غیررسمی است.

وی با بیان اینکه گمانه زنیهای رسانه ای هیچ اهمیتی ندارد، افزود: تمام سه میلیون و 600 هزار شهروند آذربایجان شرقی درباره مدیریت ارشد آذربایجان شرقی حق اظهار نظر دارند و ما اصلاً در این باره حساسیت نداریم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در پاسخ به سئوالی درباره دیگر انتصابات نیز اظهار داشت: اینکه نمایندگان مجلس به صورت مستقیم در انتصابات دخالت کنند مقرون به صحت نیست، آنان تحمیل نظر نمی کنند ولی پیشنهادهایی دارند که البته طبیعی است.

به گفته غفاری، از زمان روی کارآمدن دولت جدید تنها هفت انتصاب و یا جابجایی مدیریتی در آذربایجان شرقی رخ داده که سه مورد آنها مربوط به فرمانداری های میانه، سراب و اسکو بوده و موارد دیگر در سازمان جهاد کشاورزی، اداراه کل گمرک سهلان، اداره کل گمرک جلفا و اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی رخ داده است.

معاون سیاسی امنیتی آذربایجان شرقی سهم خواهی فعالان ستاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد را به شدت رد کرد و گفت: تمام افرادی که در ستاد انتخاباتی رئیس جمهور فعالیت داشتند در چارچوب برنامه های آقای احمدی نژاد گام برداشته و هدفشان رضای خدا و خدمت به مردم است.