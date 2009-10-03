اعتراض به یک تصمیم غیرکارشناسانه رئیس اوقاف کازرون را عزل کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، چندی پیش اخباری در شهرستان کازرون منتشر شد که بر اساس آن اداره کل اوقاف استان فارس در یک تصمیم غیر کارشناسی اقدام به واگذاری امور امام زاده سید حسین این شهرستان به بخش قائمیه کرده و در عمل این امامزاده از بخش مرکزی کازرون جدا شده است.

در پی این امر مردم، مسئولان و شخصیتهای علمی، مذهبی و فرهنگی شهرستان کازرون و بخش مرکزی به این تصمیم بدون کار کارشناسی اداره کل اوقاف استان فارس اعتراض کرده و خواستار لغو آن شدند و در این مابین جعفر دهقانی رئیس اداره اوقاف شهرستان کازرون نیز طی ارسال نامه ای به اداره کل استان نسبت به واگذاری امور امام زاده به بخش چنارشاهیجان اعتراض کرد اما در پی این امر با حکم معاون اداره کل اوقاف استان فارس از سمت خود عزل شد.

در نخستین عکس العمل، فرمانداری شهرستان کازرون به حرکت غیر قانونی این واگذاری و به منظور جلوگیری از ایجاد تنش بین مردم، نامه ای به مقامات مسئول استان ارسال و خواستار رسیدگی و لغو دستور غیر قانونی اداره کل اوقاف استان فارس شد.

امامزاده سید حسین از نوادگان امام سجاد(ع) سالیانه میزبان زائران بسیاری از استانهای همجوار است و هم اکنون نیز اداره اوقاف شهرستان کازرون طرح جامع و توسعه این امامزاده را در دست اجرا دارد.

جعفر دهقانی رئیس عزل شده اوقاف کازرون نیز به خبرنگار مهر در کازرون گفت: از آنجایی که تصمیم مذکور باید با اعزام نماینده از مرکز انجام شود ولی در این خصوص فقط در استان تصمیم گیری شده بود و من نیز نسبت به این کار غیر قانونی اعتراض کردم و در پی آن با حکم اداره اوقاف از مسئولیت خود برکنار شدم.

به گزارش مهر، برخی از مردم شهرستان کازرون نیز که از تصمیم اداره اوقاف در خصوص امامزاده سید حسین مطلع شده بودند با مراجعه به فرمانداری شهرستان خواستار پیگیری این موضوع شده اند.

شهرستان کازرون در 132 کیلومتری شیراز مرکز استان فارس قرار دارد.