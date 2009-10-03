محمدتقی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جلسه اعضای فراکسیون اصولگرایان در روز دوشنبه و تصمیم برخی اعضای فراکسیون برای تفکیک ریاست مجلس از ریاست فراکسیون گفت: برخی از اعضای فراکسیون عقیده دارند باید این جداسازی انجام شود و برخی دیگر نیز بر این عقیده نیستند.

وی با بیان اینکه مجمع روحانیون مجلس شورای اسلامی هنوز نظر خود را در این زمینه اعلام نکرده است، تصریح کرد: مجمع روحانیون روز یکشنبه جلسه ای را برای تصمیم گیری در این زمینه برگزار و نظر خود را اعلام می کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: احتمالا کاندیداهای دیگری نیز برای ریاست فراکسیون اصولگرایان اعلام آمادگی می کنند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر نامزدی مرتضی آقا تهرانی نماینده مردم تهران برای ریاست فراکسیون گفت: ما هم شنیده ایم اما هنوز تصمیمی برای تغییر ریاست فراکسیون و جداسازی رئیس فراکسیون از ریاست مجلس گرفته نشده است.

رهبر با تاکید بر اینکه باید درباره این موضوع در جلسه روز دوشنبه اعضای فراکسیون اصولگرایان بحث و گفتگو شود، خاطرنشان کرد: در صورت اتخاذ تصمیم جداسازی، احتمالا کاندیداهای دیگری نیز برای ریاست فراکسیون اصولگرایان مطرح باشند.

وی درباره احتمال کاندیداتوری خود برای این سمت سخن نگفت .

رئیس مجمع روحانیون مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان حاضر دو نظر و عقیده در فراکسیون اصولگرایان وجود دارد که یکی بر این عقیده است که شان رئیس مجلس شانی جامع و فراگیر نسبت به تمامی گروهها است و فراکسیون، محدودیت تفکر گروهی و تشکیلاتی را به دنبال دارد در حالی که دسته دیگر بر این عقیده نیستند.

نماینده مردم اصفهان در خانه ملت خاطرنشان کرد: تصمیم نهایی در این باره روز دوشنبه در جلسه فراکسیون اصولگرایان و پس از بحث و گفتگو در این زمینه اتخاذ می شود.