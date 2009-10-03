خراسان رضوی 10 هزار مدرسه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین هژبری ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه اولین همایش کشوری برنامه ریزی و آمار آموزش و پرورش در سالن اجتماعات خانه معلم افزود: از اواخر خردادماه امسال برای اولین بار معاونت پژوهش و برنامه ریزی برای رسیدگی به مشکلات نقل و انتقال همکاران فرهنگی راه اندازی شد که دیگر در خراسان شاهد بحث نقل و انتقالات نیستیم.

وی همچنین گفت: تحول بنیادین به معنای اخص وقتی صورت می گیرد که کاملا سیستمی و فرآیندی باشد و یک معلم تا زمانی که به معقولیت و محبوبیت نرسد نمی تواند بر دانش اموزان تاثیرگذار باشد.

هژبری توجه بنیادین به منابع و نیروی انسانی را لازمه تحول دانست و افزود: اگر بخواهیم در مدیریت طلایی فکر کنیم باید معاون و سرمایه های آموزش و پرورش را هنرمندانه پالایش و پردازش کنیم تا به بار نشینند.

وی بهره برداری بهینه از سرمایه های و منابع را در تربیت نیرو و منابع انسانی عنوان کرد و گفت: ساماندهی و سازماندهی منابع انسانی برخاسته از یک فکر بلند در راه اصلاح الگوی مصرف تلقی می شود که بخشی از امر الهی هم در انجام وظایف و تکالیفمان اجرا می شود.

این همایش یازدهم و دوازدهم مهرماه سال جاری در دو نوبت صبح و عصر در خانه معلم مشهد در حال برگزاری است.