چهار هزار پروژه در خراسان رضوی در دولت نهم ناتمام مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد حسین سبحانی نیا ظهر شنبه در جلسه شورای اداری خراسان رضوی افزود: طبق برنامه باید بیش از سه هزار و 500 پروژه در نیمه اول سال به بهره برداری می رسید که از این تعداد تنها دو هزار و 634 پروژه به پایان رسیده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای بسیار خوب استان تصریح کرد: استان خراسان رضوی استعدادها و ظرفیتهای قابل توجهی در هر زمینه دارد که نیاز است مسئولان با به کارگیری و استفاده بهینه از این فرصت ها زمینه پیشرفت در استان را فراهم آورند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس به کاستی ها و کمبودهای استان اشاره کرد و تاکید کرد: در آستانه برنامه ریزی بودجه سال 89 هستیم لذا می طلبد نمایندگان استان و استاندار با رایزنی با وزراء و مسئولین موجبات افزایش بودجه استان و کاهش کمبودهای استان را فراهم آورند.

سبحانی نیا اظهار داشت: با توجه به زیرساختهای فرهنگی استان و وجود حرم مطهر رضوی و حوزه علمیه خراسان توقع این است که از این ظرفیتها نه تنها در جهت پیشرفت مباحث فرهنگی استان بلکه در جهت پیشبرد مسائل فرهنگی کشور گام بردارند.

وی به استفاده بهینه از منابع آبی و توجه به فعالیتهای کشاورزی استان اشاره و تصریح کرد: مسئولان و نهادهای ذیربط به مشکلات مردم اعم از مشکلات عمرانی، اقتصادی و اشتغال توجه بیشتر داشته باشند.