برگزیدگان جشنواره استانی تئاتر خیابانی مقاومت انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، هیئت داوران نخستین جشنواره استانی تئاتر خیابانی مازندران با عنوان مقاومت پس از دیدن و بررسی پنج نمایش حاضر در جشنواره تئاتر خیابانی مقاومت، رأی خود را اعلام کردند.

جایزه بهترین بازیگر به مرتضی کرم خوان در نمایش پلی به آنسو از شهرستان بهشهر اهدا شد.

عنوان طرح برتر این دوره از جشنواره به نمایش دکل هشتم کاری از عبدالرضا رشیدی از شهرستان نور تعلق گرفت، لقب کار برتر این دوره از جشنواره نیز به نمایش گذشت به کارگردانی سید علی شیدایی فر از شهرستان ساری تعلق گرفت.

داوری این دوره از جشنواره نیز به عهده سید ابراهیم عمادی، مهدی روحی و حمیدرضا برزگر بوده و مدیر اجرایی و ناظر آن نیز مهدی کردان بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در مراسم اختتامیه این جشنواره از هنر فاخر تئاتر به عنوان یک حماسه عظیم یاد کرد.

محمد اسماعیل امامزاده جشنواره استانی تئاتر خیابانی مقاومت را حرکتی خجسته و حماسی برشمرد که روحیه ایثار و فداکاری را در جامعه پررنگتر کرده و اسطوره های دوران دفاع مقدس را به جوانان و نوجوانان معرفی کرد.

امامزاده گفت: یکی از توقعاتی که در ایام هفته دفاع مقدس به عنوان یک حق بر گردن ما وجود دارد این است که بازبینی و باز اندیشی علل پیدایش این مناسبت را با اهداف و غایات آن بررسی کرده و حق شهدا را به گونه ای ادا کنیم که با بهره جویی مناسب از این فرصت یک هفته ای آنان را از خود راضی و خشنود سازیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در حضور هنرمندان تئاتر استان مازندران با اشاره به عالم فراخنای فرهنگ و هنر، از این هنر به عنوان دنیای عظیمی یاد کرد که سخنهای ناگفته بسیاری در دل خود نهفته و برای تبیین رشادتها و حماسه سازی های دلاورمردان دوران هشت سال دفاع مقدس باید بیش از هزاران ساعت وقت صرف کرد اما تئاتر فاخر توانسته به خوبی این انتقال مفاهیم را انجام دهد.

وی همچنین خطاب به شاعران در این محفل گفت: هنرمندان عرصه شعر و ادب بدانند که علاوه بر تخصص در به کارگیری الفاظ و واژگان قدسی که از پیوند روحانی با عالم ماوراء حاصل شده است بهترین صناعات ادبی را در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و خداجویی به کار بگیرند.

در پایان به گروه های برتر جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.