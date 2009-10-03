۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۲۹

نمایشگاه روزنامه دیواری "مسجدی ها" در مشهد افتتاح شد

مشهد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه روزنامه دیواری "مسجدی ها "با شرکت 100 کانون فرهنگی هنری مساجد مشهد آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حسین عبداللهی، مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی ظهر شنبه در حاشیه افتتاحیه این نمایشگاه افزود: این نمایشگاه با هدف آشنایی مسئولین و مردم با ظرفیت ها و توانمندی کانون ها و اعضای آن در نگارخانه میرک مشهد آغاز شده که یکصد کانون فرهنگی هنری مساجد، روزنامه دیواری های خود را برای شرکت در این نمایشگاه ارسال کردند.

وی به موضوعات روزنامه دیواری اشاره کرد و افزود: مسجد و قرآن، رمضان و قرآن، ارتباط شهدا با قرآن، اوقات فراغت و اصلاح الگوی مصرف از موضوعات مسابقه روزنامه دیواری است.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد خراسان رضوی در خصوص ملاک انتخاب روزنامه دیواری های برتر نیز تصریح کرد: کیفت محتوای مطالب، تمیزی و زیبایی اثر، استفاده از ابتکارات و ایده های نو، تنوع در رنگ و غیره از جمله ملاک های انتخاب و ارزیابی روزنامه های دیواری برتر در این مسابقه است.

عبداللهی افزود: روزنامه های دیواری ارائه شده در موضوعات سرمقاله، فعالیتهای قرآنی کانون، لطیفه و نقاشی های قرآنی، سیره شهدا و... است که 88 روزنامه دیواری از مشهد و 12روزنامه دیواری از شهرستان های نیشابور، تربت حیدریه، گناباد، سبزوار و سرخس بوده است.

وی تاکید کرد: این نمایشگاه از تاریخ  یازدهم به مدت دو روز صبح و بعد از ظهر در مجتمع فرهنگی هنری صاحب الزمان (عج)، نگارخانه میرک در حال برگزاری است.

پس از داوری آثار در پایان برگزاری نمایشگاه از برگزیدگان این مسابقه تقدیر می شود.

