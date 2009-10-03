پایان شمارش آراء انتخابات هیئت مدیره کانون سردفتران استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات این کانون در رابطه به نتایج انتخابات هیئت مدیره کانون که روز جمعه دهم مهرماه در محل این کانون برگزار شد اظهار داشت: از آرا ماخوذه که از ساعت 18 عصر روز جمعه تا ساعت 4 بامداد روزشنبه شمارش شد از میان 31 سردفتر و 16 دفتریار کاندیدا، تعداد 15 سردفتر و 15 دفتریار با کسب اکثریت آرا از رقیبان خود پیشی گرفته و انتخاب شدند.

محمد ناصری صالح آبادی ادامه داد: این آرا در اختیار معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورقرار خواهد گرفت و احمد تویسرکانی از میان 15 سردفتر منتخب 7 نفر و از میان 15 دفتریار منتخب 3 نفر را بر می گزیند. از تعداد 7 سردفتر منتخب 5 نفر عضو اصلی ودو نفر عضو علی البدل از میان 3 دفتریار منتخب دونفر عضو اصلی و یکنفر عضوعلی البدل خواهند بود.

در اطلاعیه هیئت نظارت بر انتخابات کانون سردفترن ودفتریاران آمده است: «در اجرای ماده 11 آیین نامه اصلاحی ماده 61 قانون دفاتر اسناد رسمی، بدین وسیله اسامی حائزین اکثریت سردفتران ودفتریاران انتخابات مورخ 10/7/1388 به شرح زیر اعلام می گردد:

سردفتران:1- احمد علی سیروس 2- محمدرضا دشتی اردکانی 3- مسلم آقاصفری 4- محمد گودرزی 5- عباس سعیدی 6- احمدعلی قاسمی 7- عبد ایمان محقق 8-احسان الله پیرداده بیرانوند 9- علیرضا علی اکبر 10- عسگر جعفرزاده 11- خسروعباسی داکانی 12- علاءالدین جوادخانی 13- غلامرضا شهباززاده قره چشمه 14- محمدجعفر جلالی 15- محمد حسین آبادی.

دفتریاران:

1- پرویز فاضلی مقدس 2- سیدمصطفی حسینی 3- شهرزاد علوی 4- احمدرضا ادیب 5- فاطمه ذوقی 6- ایرج محقق منتظری 7- علی اکبر اسکندری 8- فرشته فاضل زاده 9- داود طاهر 10- هادی زاهدی بیک11- شمس الملوک مروستی 12- سید سعید شریعتمدار 13- باهر سلطان رضاخانی 14- اسد صالحی راد 15- یحیی فرهنگی.