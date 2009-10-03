کشفیات مواد مخدر در اصفهان 11 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سیدحمیدرضا صدرالسادات ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: با توجه به اینکه نیروی انتظامی در شش ماهه نخست سال 15.931 تن کشفیات مواد مخدر داشته می ‌توان گفت این کشفیات نسبت به گذشته 11 درصد افزایش داشته است.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان همچنین از امحا این مواد همزمان با هفته پلیس خبر داد.

وی همچنین در ادامه سخنان خود به تشریح برنامه‌های نیروی انتظامی پرداخت و اظهار داشت: مبارزه با مفاسد اجتماعی اکنون در سطح استان در حال اجرا بوده و میزان تصادفات نیز در طول پنج ماهه نخست سال جاری نزدیک به 12 درصد کاهش یافته که این امر با همکاری سایر دستگاه‌ها به نتیجه رسیده است.

صدرالسادات با اشاره به هفته نیروی انتظامی ادامه داد: هفته نیروی انتظامی متعلق به همه مردم است و ‌قطعا تعامل نیروی انتظامی با رسانه‌ها زمینه بالا رفتن احساس امنیت در جامعه را فراهم می کند.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان هفته نیروی انتظامی را زمینه و بستر مناسبی برای گسترش تعامل اجتماعی مردم با پلیس دانست و گفت: جلب مشارکتهای مردم با برنامه ریزی‌های مختلف به اجرا در می‌آید.

وی همچنین از جمله محورهای کاری نمایشگاه اصفهان به مناسبت هفته پلیس را در مبارزه با مواد مخدر، ‌انضباط اجتماعی، حرکت در مسیر قانون مداری در ترافیک و موضاعت حجاب و عفاف دانست.