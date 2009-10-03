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۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۷

سازمان ملل و صلیب سرخ :

بیش از چهار هزار نفر در اندونزی زیر آوار ماندند/ کشته شدن 1100 نفر

بیش از چهار هزار نفر در اندونزی زیر آوار ماندند/ کشته شدن 1100 نفر

سازمان ملل و صلیب سرخ از زیر آوار ماندن بیش از چهار هزار نفر در نتیجه زمین لرزه در اندونزی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل و صلیب سرخ امروز شنبه از زیر آوار ماندن بیش از چهار هزار نفر و کشته شدن 1100 فرد دیگر در نتیجه زمین لرزه به قدرت 7.6 ریشتر در اندونزی خبر دادند.

سازمان ملل در گزارش خود تخمین زده است که هم اکنون بیش از سه تا چهار هزار نفر در زیر آوار در اندونزی مدفون شده اند یا در منازل و ساختمانها گیر افتاده اند.

بر اساس این گزارش در نتیجه این زمین لرزه بسیاری از جاده ها مسدود شدند و مردم برای استفاده از برق و دیگر سرویس های خدماتی در مضیقه هستند.

گفته می شود که عصر روز چهارشنبه زمین لرزه ای به قدرت 7.6 ریشتر جزیره سوماترای غربی اندونزی را لرزاند و امواج این زمین لرزه باعث وقوع سونامی در این جزایر شد. 

کد مطلب 957467

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